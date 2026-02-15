Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Se esperan tormentas fuertes con ráfagas de hasta 90 km/h y ocasional caída de granizo, según indica el pronóstico oficial para Entre Ríos

La inestabilidad se apodera de la jornada de este domingo en Entre Ríos. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la provincia se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. La temperatura mínima será de 23 grados, la máxima de 30.

De acuerdo al pronóstico oficial, el desmejoramiento de las condiciones será progresivo. Si bien el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante la mañana con una humedad elevada, las primeras precipitaciones y tormentas aisladas podrían registrarse en las primeras horas de la tarde.

Se espera que la mayor intensidad de los fenómenos se concentre entre la tarde y la noche de hoy, extendiéndose en algunos sectores hasta la madrugada del lunes.

Tormentas severas

El alerta amarillo advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas por ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Asimismo, se prevé abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en algunas localidades.

A pesar de la llegada de las lluvias, las temperaturas seguirán siendo elevadas. Para la zona de Paraná y el sur provincial se estima una máxima de 30°C, mientras que en el norte entrerriano el termómetro podría escalar hasta los 31°C, manteniendo el clima agobiante hasta que el viento rote y las tormentas logren refrescar el ambiente.