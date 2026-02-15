Juventud Unida de Gualeguaychú va por el ascenso al Torneo Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú enfrentará a Defensores de Vilella, Chaco, en una de las finales del Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida de Gualeguaychú protagonizará hoy una de las finales del Torneo Regional Amateur por una plaza del Torneo Federal A. El Decano del sur entrerriano, enfrentará desde las 18 a Defensores de Vilella, Chaco. Este juego se disputará en el estadio de Mitre de Santiago del Estero bajo el arbitraje de Matías Billone Carpio, de Córdoba.

Los dirigidos por Miguel Ángel Fullana ingresaron a esta instancia decisiva al conquistar la Región Litoral Sur. En la serie decisiva los de la capital del carnaval eliminaron a Ben Hur de Rafaela, verdugo de Juventud Unida en la anterior edición del Regional Amateur.

Defensores de Vilella, por su parte, dio la sorpresa al dejar en el camino en la final de la Región Litoral Norte a Guaraní Antonio Franco, el candidato a conquistar este sector.

Las otras llaves que definirán ascenso al Torneo Federal A

En Catamarca jugarán Tucumán Central y General Paz Juniors por una plaza en el Torneo Federal A. Este juego se disputará a las 18.

A las 17 en el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino se enfrentarán Escobar FC y Ferro de General Pico.

A las 17 en cancha de Jorge Newbery de Villa Mercedes jugarán Fadep de Mendoza-La Amistad de Cipolletti.