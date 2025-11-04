Uno Entre Rios | Ovación | Franco Catena

Franco Catena peleará en Italia

Este sábado 8 de noviembre el paranaense Franco Catena se presentará en la comuna de Osimo, donde se enfrentará con el experimentado Aziz Abbes Mouhiidine.

4 de noviembre 2025 · 17:13hs
Franco Catena partirá este miércoles al Viejo Continente.

Víctor Ludi/UNO

Franco Catena partirá este miércoles al Viejo Continente.

El boxeador profesional paranaense Franco Catena tendrá su primera pelea en el exterior. Este sábado 8 de noviembre, el Yunque se presentará en la comuna de Osimo, en Italia, donde se enfrentará ante el experimentado púgil local Aziz Abbes Mouhiidine.

El representante del Team Peligro en el Club Paracao viajará este martes a Ezeiza, desde donde partirá rumbo al Viejo Continente este miércoles para quedar a la espera del pesaje del viernes y el posterior enfrentamiento.

A los 31 años el pupilo de Wenceslao Mansilla, de récord compuesto por seis triunfos (cuatro por nocaut) y una derrota y noveno en el ranking argentino de la categoría Crucero, tendrá su primera experiencia en el boxeo internacional.

Franco Catena se medirá ante un experimentado rival

El paranaense intercambiará golpes contra el italiano Aziz Abbes Mouhiidine. A sus 27 años, el local suma 75 peleas como profesional, de las cuales ganó 59 (una por la vía rápida) y perdió 16 (una antes del límite).

La única derrota de manera categórica la sufrió en su última presentación, el pasado 30 de junio, ante el estadounidense Malachi Georges, quien lo noqueó en el primer round en la ronda preliminar de la Copa Mundial de Boxeo.

