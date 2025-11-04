El hombre atacó a la mujer hace una semana en el barrio 72 Viviendas de Paraná. Tras el intento de femicidio huyó

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

El santafesino de 49 años que baleó a su ex pareja en Paraná el martes pasado se entregó a la Justicia el lunes al mediodía, luego de permanecer prófugo. La Policía de Entre Ríos había lanzado un pedido de captura en su nombre.

El hecho ocurrió en el barrio 72 Viviendas de Paraná y, durante esta semana, trabajaron de manera conjunta la Policía de Entre Ríos con la santafesina en vistas a dar con el paradero del agresor, identificado como C. G. G.

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

El hombre se entregó en la Unidad Fiscal de Género de Entre Ríos acompañado de su equipo de abogados y fue detenido bajo orden del fiscal Leandro Dayub. Acto seguido, se lo trasladó a la Alcaidía de Tribunales para continuar con las acciones correspondientes. El miércoles pasado, por la mañana, se realizaron operativos de allanamiento en su domicilio de barrio Barranquitas que resultaron negativos.

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Según información policial, el detenido mantuvo una discusión con su ex pareja el martes, tras la que le propinó un disparo en el hombro. Luego, huyó en una moto roja y algunas hipótesis mantenían que podría haber escapado para su ciudad natal, Santa Fe.

La mujer fue trasladada al hospital San Martín de Paraná, donde atendieron sus heridas y la dieron de alta el mismo día.