Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Una combi que viajaba de Buenos Aires a Federación despistó esta madrugada en la ruta 12 y sus 15 ocupantes fueron asistidos por bomberos y personal médico.

4 de noviembre 2025 · 11:30hs
Esta madrugada, una combi que viajaba hacia Federación despistó en la ruta nacional 12 y los 15 ocupantes fueron asistidos por Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal médico del Hospital Eva Duarte.

Según informó Marcelo Paredes, jefe de Bomberos de Ceibas, el siniestro vial se produjo cerca de las 5.30 de la madrugada sobre el kilómetro 159, según consignó el sitio R2820 de Guaelguaychú.

15 pasajeros rescatados

Se trata de la combi de pasajeros que provenía de Buenos Aires con destino a Federación. Eran 15 ocupantes: el chofer, 12 personas mayores y dos menores.

Todos fueron asistidos en primera instancia en el lugar de la colisión, donde se encontraba personal del puesto caminero de Policía, colaborando en la evacuación de los ocupantes del vehículo que quedó en el cantero central de la ruta nacional.

