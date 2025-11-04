Uno Entre Rios | Policiales | Camiones

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

4 de noviembre 2025 · 11:52hs
Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza del complejo Zárate-Brazo Largo y generaron demoras en el tránsito.

Tres camiones de carga protagonizaron esta mañana un choque por alcance en el puente General Urquiza, perteneciente al complejo Zárate-Brazo Largo, lo que provocó una reducción parcial del tránsito en la zona.

El siniestro ocurrió cerca de las 10 horas sobre el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 12, en sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires, según informó Marcelo Paredes, jefe de los Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Choque en el Puente Urquiza: tres camiones involucrados

Como consecuencia del impacto, uno de los camiones chocó contra la baranda metálica que separa el puente vehicular del ferroviario. Uno de los conductores sufrió lesiones leves y fue asistido por personal del Centro de Salud Brazo Largo.

Actualmente, la circulación se encuentra reducida sobre el carril lento, donde permanecen detenidos los vehículos involucrados. Personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Entre Ríos trabaja en la regulación del tránsito, mientras se aguarda la llegada de equipos de Vialidad Nacional para remover los camiones.

Cabe destacar que, al momento del incidente, se registraban precipitaciones en la zona.

