El productor y músico argentino tendría negociaciones avanzadas para dar un show en el entretiempo del partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

La NFL se llevará a cabo en el Bernabéu y podría contar con la actuación en vivo de Bizarrap

La NFL desembarca por primera vez en España y lo hará en uno de los escenarios más imponentes del mundo: el Santiago Bernabéu. Más allá del espectáculo deportivo, el evento que se llevará a cabo el 16 de noviembre podría sumar la presencia de Bizarrap en el show del entretiempo.

Según informó ESPN, el productor y músico argentino estaría en negociaciones avanzadas para presentarse en vivo durante el descanso del encuentro. El estadio del Real Madrid será sede del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, en lo que será el debut de la liga estadounidense de fútbol americano en suelo español.

El creador de las populares BZRP Music Sessions cuenta con más de 20 millones de seguidores en redes y una proyección internacional que lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de la escena actual. Su estilo y conexión con públicos de distintos continentes habrían sido claves para que la organización de la NFL lo eligiera como figura central del espectáculo musical.

Este evento cumpliría con el objetivo de Real Madrid con la remodelación de su estadio: llevar a cabo actividades más allá del fútbol. El estreno de la NFL en el Bernabéu promete ser una verdadera fiesta: deporte, tecnología, entretenimiento y cultura global en un mismo escenario. Éste será el primer partido en la historia de la competición en España y la organización estará en cada detalle.