El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El Pato FIllol, arquero campeón del Mundial 1978 con la Selección Argentina, será homenajeado el próximo 11 de noviembre en México.

4 de noviembre 2025 · 18:51hs
El Pato Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia.

El Pato Fillol será homenajeado el próximo 11 de noviembre como parte del selecto grupo que ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, con sede en México. El exarquero de la Selección Argentina y referente histórico de River y Racing, compartirá la distinción con otras figuras legendarias del deporte.

"Nos vemos en unos días. Abrazo de palo a palo", publicó el Pato en sus redes sociales al confirmar su presencia en el evento. La ceremonia tendrá lugar el martes en territorio mexicano y marcará un nuevo reconocimiento a su trayectoria excepcional bajo los tres palos.

En total, serán 18 las personalidades del fútbol mundial que recibirán el homenaje este año. Aunque Fillol será el único argentino en la lista.

Los otros que ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Fillol estará acompañado por otros grandes nombres como Iker Casillas, René Higuita, Gary Lineker, Diego Forlán, Dunga, Ronald Koeman, Bernardo Manolete Hernández, Osvaldo Castro, José Martínez Pirri, Luis Flores, Miguel España, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz, Milton Queiroz Tita, Abby Wambach y Guadalupe Tobar.

La elección de los nuevos miembros del Salón de la Fama surge de una votación realizada por 140 periodistas especializados, quienes eligen a los candidatos durante el mes de marzo. Los seleccionados son anunciados públicamente y luego invitados a la ceremonia anual. El reconocimiento consagra a figuras con carreras sobresalientes, tanto en el plano local como internacional, y representa uno de los mayores honores dentro del ambiente del fútbol profesional.

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

En Hasenkamp pasó el precoronación

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

En Hasenkamp pasó el precoronación

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

