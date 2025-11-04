Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay.

Durante un operativo en Gualeguay, se decomisaron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en un predio turístico privado sobre la ruta nacional 12.

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, participó en un operativo de allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal de Victoria.

La medida se llevó a cabo en un predio turístico privado ubicado sobre la ruta nacional N° 12, en el departamento Gualeguay, a raíz de denuncias por tenencia ilegal de especies de fauna silvestre autóctona y exótica.

Operativo por tenencia ilegal de fauna silvestre en Gualeguay

El procedimiento contó con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional y de la Brigada de Control Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, inspectores y rescatistas desplegaron equipamiento especializado para garantizar una intervención segura y el traslado adecuado de los animales.

Como resultado, fueron decomisados un (1) guacamayo azul (Anodorhynchus hyacinthinus), un (1) chajá (Chauna torquata), seis (6) flamencos (Phoenicopterus roseus), tres (3) cauquenes comunes (Chloephaga picta), cuatro (4) pavos reales (Pavo cristatus) y tres (3) cisnes cuello negro (Cygnus melancoryphus).

Todas las aves, con excepción del guacamayo azul, presentaban corte de alas, lo que impedía su normal desplazamiento. Los ejemplares fueron trasladados a refugios habilitados por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, donde reciben controles físicos y sanitarios. Allí se evaluará la posibilidad de su reinserción en el hábitat natural.

Desde la Dirección destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de protección y conservación de la fauna silvestre entrerriana, en el marco del cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales que prohíben la captura, tenencia y comercialización de especies autóctonas.

Para denunciar casos de mascotismo o tráfico ilegal de fauna silvestre, comunicarse a los teléfonos (343) 4207882 / 4208897.