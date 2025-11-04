Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

El SMN anunció que un frente frío provocará inestabilidad, lluvias y un descenso de temperatura. En Entre Ríos, la mínima 19 y máxima de 27

4 de noviembre 2025 · 08:38hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta a corto plazo por tormentas para Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria para este martes por la mañana. Usuarios de UNO compartieron imágenes impactantes de la llegada de la tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados. El viento sur será el principal responsable del descenso térmico que continuará durante la semana.

Frente frío

El avance de un frente frío marcará una jornada inestable este martes en el centro y norte de Argentina. Según el SMN, el fenómeno, originado en la región patagónica, provocará un descenso generalizado de temperatura, viento sur y precipitaciones de variada intensidad.

El frente frío avanzará desde el sur hacia el norte del país, afectando a Cuyo, nuestra región del Litoral y posteriormente al norte argentino. Estará acompañado por un aumento de la nubosidad, lluvias intermitentes y chaparrones, especialmente sobre el área pampeana y las zonas agrícolas del centro.

Lluvias en varias provincias

La inestabilidad también alcanzará también a las provincias de Córdoba y San Luis, donde podrían registrarse lloviznas y precipitaciones leves. En Mendoza y San Juan, la nubosidad será variable, mientras que en Santa Fe y Entre Ríos se espera la evolución de lluvias más marcadas.

En Buenos Aires y La Pampa, el SMN anticipó tormentas y chaparrones de diversa intensidad, con condiciones ventosas y un marcado cambio en la temperatura.

