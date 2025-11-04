Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

El SMN anunció que un frente frío provocará inestabilidad, lluvias y un descenso de temperatura. En Entre Ríos, la mínima 19 y máxima de 27

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta a corto plazo por tormentas para Paraná, Diamante, Nogoyá y Victoria para este martes por la mañana. Usuarios de UNO compartieron imágenes impactantes de la llegada de la tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados. El viento sur será el principal responsable del descenso térmico que continuará durante la semana.

El avance de un frente frío marcará una jornada inestable este martes en el centro y norte de Argentina. Según el SMN, el fenómeno, originado en la región patagónica, provocará un descenso generalizado de temperatura, viento sur y precipitaciones de variada intensidad.

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

El frente frío avanzará desde el sur hacia el norte del país, afectando a Cuyo, nuestra región del Litoral y posteriormente al norte argentino. Estará acompañado por un aumento de la nubosidad, lluvias intermitentes y chaparrones, especialmente sobre el área pampeana y las zonas agrícolas del centro.

Lluvias en varias provincias

La inestabilidad también alcanzará también a las provincias de Córdoba y San Luis, donde podrían registrarse lloviznas y precipitaciones leves. En Mendoza y San Juan, la nubosidad será variable, mientras que en Santa Fe y Entre Ríos se espera la evolución de lluvias más marcadas.

En Buenos Aires y La Pampa, el SMN anticipó tormentas y chaparrones de diversa intensidad, con condiciones ventosas y un marcado cambio en la temperatura.