Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.

Una celebración familiar en el paraje Las Mercedes -a unos 20 kilómetros de Larroque, en el departamento Gualeguaychú-, terminó en tragedia durante la madrugada del domingo, cuando Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, fue asesinado de un disparo durante el festejo de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El autor del crimen, Hernán Ezequiel Morales, de 29 años, se encuentra internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario, a la espera de ser imputado por la fiscal Emilce Rivollier, quien tiene a su cargo la investigación.

En diálogo con UNO , el abogado Alfio Gette, quien representará a la familia de Scherer, no dudó en calificar al acusado como “un asesino”. El letrado explicó que asumirá la representación legal de la esposa e hijo de la víctima, aunque todavía no pudo acceder a la totalidad de la documentación judicial.

El abogado describió el contexto del hecho como una reunión íntima y alegre que terminó en una tragedia: “El asesino es alguien que no estaba invitado, es un hijo de un invitado. Le pidió a la familia de Scherer si podía concurrir porque había llegado de visita y, bueno, para que no se quedara solo, la familia cedió y dijo que sí, que no había problema. En la reunión también estaba la expareja de este asesino, con quien empieza una discusión. El dueño de casa, Scherer, le pide que se calme. No se calma, le pide que se retire porque era una reunión familiar, y ahí se va a la casa del padrastro, que está a un kilómetro más o menos, busca dos armas, regresa y comete el homicidio”.

Según relató Gette, en un video que circula en redes sociales “se ve claramente que quien lo agrede con un fierro es el propio padrastro, que le ocasiona un corte y tiene una lesión en la cabeza. El homicida está detenido con custodia policial. La fiscal está esperando que esté en condiciones médicas para recibirle la declaración de imputado. Está en el hospital Centenario”.

Victima Scharer Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, fue asesinado de un disparo. Foto: R2820.

La fiesta que terminó en homicidio

Sobre los antecedentes del agresor, el letrado señaló: “Teóricamente este es un muchacho que estuvo en Buenos Aires. La discusión es una cuestión personal. Lo que pasa es que como el señor le pidió que se retirara, eso fue lo que lo enojó".

Visiblemente consternado, el abogado remarcó el perfil de la víctima: “La víctima era empleado rural y se había jubilado, era gente de trabajo, gente de bien. Él estaba festejando su jubilación y el cumpleaños del nieto. Es una locura lo que pasó. Era una fiesta que tenía que terminar con un abrazo y un beso, terminó con un homicidio. Una cosa de locos.”

Finalmente, destacó el accionar del Ministerio Público Fiscal: “La fiscal hizo un buen trabajo porque fue al lugar del hecho, ya tomó todas las diligencias de rigor y están las armas secuestradas. No hay nada por discutir. Este muchacho no puede plantear ningún tipo de defensa ni emoción violenta ni legítima defensa, porque está el video”.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras Morales permanece internado bajo custodia policial. En los próximos días, se espera que la fiscal Rivollier lo impute formalmente por homicidio agravado.