Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Este fin de semana en el Oscar y Juan Gálvez se define la Etapa Regular. Mariano Werner llega relegado en el 17° lugar en el torneo.

Este fin de semana el Turismo Carretera cerrará la Etapa Regular en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se espera la presencia de 52 autos para conocer a los 12 pilotos que pelearán por ingresar a la Copa de Oro. Entre ellos estará Mariano Werner, que llega de una difícil temporada y lo tiene afuera de los 12. El representante de Ford llegará 17° en el torneo a 15,5 puntos del 12° y último ubicado en el certamen para ingresar a los playoffs, que es Otto Fritzler.

Cinco son los pilotos que llegan con chances de adjudicársela, entre ellos están Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino. Resta conocer a los otro siete que buscarán asegurarse su lugar.

A días de lo que será esta competencia, la ACTC confirmó que ni más ni menos que 52 serán los inscriptos para esta carrera en el Coliseo Porteño. Y tres de ellos están retornando a la categoría: Juan Pablo Gianini, Sebastián Abella, Sergio Alaux.

El nuevo Mustang que prepara Mariano Werner

En la previa de una fecha tan especial, el equipo de Werner también trabaja en un nuevo Mustang, que recientemente llegó al taller con el objetivo de estrenarlo antes del inicio de la Copa de Oro en San Luis, el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, la actualidad del piloto obliga al equipo a dividir los esfuerzos, ya que hoy se encuentra fuera del “grupo de los 12” que clasifica al minitorneo. Esta situación es la prioridad número uno para la estructura.

“Estamos trabajando en el Ford nuevo, ya tenemos muchos elementos, pero dependemos un poco del tiempo. Hoy no podemos estar 100% abocados a eso porque estamos fuera de la Copa de Oro y tenemos carrera en pocos días. Vamos a tratar de hacer lo posible para poder llegar a la primera fecha de la Copa con ese Mustang”, dijo Werner a SoloTC.

La renovación es una práctica constante en los equipos de primer nivel y, según el tricampeón, este movimiento ya estaba en los planes para seguir en la vanguardia. “Ya estaba programado hacer un auto nuevo. Con Marcelo (Occhionero) siempre hablamos de estas cuestiones, de la renovación, y siempre hay elementos que van saliendo. Este es un auto que tiene menos de dos temporadas, pero fue un poco experimental en su comienzo y creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar”, contó.

Esta nueva unidad será la plataforma para aplicar los más recientes desarrollos de Alejandro Saparrat, el ingeniero especialista en aerodinámica. Saparrat, quien asesora a Werner desde 2024 y trabaja de forma exclusiva con el piloto desde 2025, se enfoca en optimizar el rendimiento del auto de nueva generación.

Antes de decidir el cambio definitivo, el plan del equipo incluye una serie de pruebas para comparar el rendimiento entre ambos vehículos. “Seguramente utilicemos una prueba antes de Buenos Aires y una después, ya sea con el auto nuevo o con este si es que no llegamos”, concluyó el entrerriano.

Werner estrenó su actual Ford Mustang en el inicio de la temporada 2024, en el debut de los autos de nueva generación en el TC. Con esta unidad, el “Zorro” de Paraná logró hasta ahora cuatro victorias, tres pole position y cinco podios. Además, fue con este auto con el que peleó el campeonato pasado, una definición de la que quedó marginado por el recordado sabotaje con papeles en la toma de aire.

En cuanto a este difícil momento y más precisamente sobre el último abandono en Villicum expresó: “El domingo fue terrible; un momento en el que es mejor no hablar para no decir cosas que no querés decir. No le encontrás el por qué a algo ¡es una bujía! La tristeza de saber que haces un montón y no sirve demasiado”.

Y agregó: “Tuve charlas (con el motorista Rody Agut) pero, más allá de cambiar de motor, tapa de cilindros, múltiple de carburador… hay algo más, que no sé. Me da vergüenza no poder decir más que esto”.