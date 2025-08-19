Real Madrid le ganó por 1-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu con gol de Kylian Mbappé desde el punto de penal, en lo que fue el estreno de otra temporada de La Liga. Franco Mastantuono integró el banco de suplentes pero finalmente tuvo su ansiado debut, con el aplauso de la gente.
Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid
El elenco de Xabi Alonso le ganó por 1-0 a los de Pamplona con el tanto de penal de Mbappé. Mastantuono jugó 23 mintutos en el segundo tiempo.
19 de agosto 2025 · 18:39hs
El argentino estuvo 23 minutos en cancha, se entendió con sus compañeros, tuvo una buena visión de juego, quites y velocidad. Se animó a hacer de las suyas: tiró un caño, aunque sin éxito, amagó y tiró paredes, pero sin presición. El equipo mejoró considerablemente desde su ingreso.
Así fueron los números de Mastantuono en su debut:
- 1 tiro al arco
- 2 gambetas (1 completada)
- 28 toques
- 3 toques en área rival
- 17/19 pases acertados (89%)
- 1/2 centros acertados
- 2/4 duelos ganados
- 2 recuperaciones
- 5 pérdidas
