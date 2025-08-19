Uno Entre Rios | Ovación | Franco Mastantuono

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

El elenco de Xabi Alonso le ganó por 1-0 a los de Pamplona con el tanto de penal de Mbappé. Mastantuono jugó 23 mintutos en el segundo tiempo.

19 de agosto 2025 · 18:39hs
Mastantuono y su primer partido en el Real Madrid.

Mastantuono y su primer partido en el Real Madrid.

Real Madrid le ganó por 1-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu con gol de Kylian Mbappé desde el punto de penal, en lo que fue el estreno de otra temporada de La Liga. Franco Mastantuono integró el banco de suplentes pero finalmente tuvo su ansiado debut, con el aplauso de la gente.

El argentino estuvo 23 minutos en cancha, se entendió con sus compañeros, tuvo una buena visión de juego, quites y velocidad. Se animó a hacer de las suyas: tiró un caño, aunque sin éxito, amagó y tiró paredes, pero sin presición. El equipo mejoró considerablemente desde su ingreso.

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid.

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Mariano Werner llega con el objetivo de revertir el mal momento que atraviesa en el torneo.

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Así fueron los números de Mastantuono en su debut:

  • 1 tiro al arco
  • 2 gambetas (1 completada)
  • 28 toques
  • 3 toques en área rival
  • 17/19 pases acertados (89%)
  • 1/2 centros acertados
  • 2/4 duelos ganados
  • 2 recuperaciones
  • 5 pérdidas

Mirá también

Ver EN VIVO Real Madrid vs. Osasuna: dónde seguir por TV y ONLINE

Franco Mastantuono Mastantuono Xabi Alonso Real Madrid
Noticias relacionadas
Dimas Garateguy mostró bravura, pero no le alcanzó para superar al púgil anfitrión.

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

la justicia inscribio a mauro icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se viene la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Recreativo-Ciclista, el duelo destacado de la segunda fecha del Clausura de la APB.

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Ultimo Momento
Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Policiales
Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Ovación
Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

La provincia
El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Dejanos tu comentario