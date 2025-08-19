Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

El elenco de Xabi Alonso le ganó por 1-0 a los de Pamplona con el tanto de penal de Mbappé. Mastantuono jugó 23 mintutos en el segundo tiempo.

Real Madrid le ganó por 1-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu con gol de Kylian Mbappé desde el punto de penal, en lo que fue el estreno de otra temporada de La Liga. Franco Mastantuono integró el banco de suplentes pero finalmente tuvo su ansiado debut, con el aplauso de la gente.