Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Limbo Pub, ubicado en Güemes 1361, presenta una agenda musical para este fin de semana con artistas locales y bandas invitadas

19 de agosto 2025 · 13:54hs
Limbo Pub, ubicado en Güemes 1361, presenta una variada agenda musical para este fin de semana con artistas locales y bandas invitadas.

El viernes 22 de agosto, a partir de las 22 horas, se presentará Bombatomika, acompañada por la banda invitada Verdial. Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos mediante transferencia a ENTRADAS.BTK, mientras que en puerta se venderán a 8.000 pesos.

El sábado 23 de agosto, a las 21 horas, será el turno de Julián Baglietto, con tickets disponibles en ticketway.com.ar a un precio de 7.000 pesos.

Limbo Pub se consolida así como un espacio para disfrutar de la música en vivo y apoyar a artistas locales en Paraná.

LEER MÁS: Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Limbo Pub agenda cultural Rock Música
