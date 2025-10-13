Uno Entre Rios | Escenario | Harlem Festival

El Harlem Festival reunió a miles de personas en su séptima edición

La séptima edición del Harlem Festival ofreció dos jornadas intensas en la Estación Belgrano, con tres escenarios activos y más de treinta artistas en escena

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

13 de octubre 2025 · 14:16hs
La séptima edición del Harlem Festival se consolidó como uno de los encuentros musicales más convocantes del país. Durante el fin de semana largo, miles de personas llegaron la Estación Belgrano de Santa Fe para vivir dos jornadas intensas, con tres escenarios activos y más de treinta artistas en escena. Además, el evento contó con una cobertura especial de UNO.

Séptima edición del Harlem Festival

El sábado 11, el público se reunió desde temprano para ver a No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta y una larga lista de músicos que marcaron el ritmo de la tarde y la noche. El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Mariano Mellino, que brindó un set de dos horas.

No Te Va Gustar, la banda más esperada en el Harlem Festival

No Te Va Gustar, la banda más esperada en el Harlem Festival

harlem festival 2025: dos dias, tres escenarios y mas de 30 artistas

Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

La Joaqui-Harlem Festival 2025

El domingo 12, la fiesta se mantuvo en alto con las presentaciones de Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, Santiago Motorizado, Silvestre y la Naranja, C.R.O, Cardellino y otros artistas que sumaron variedad y show al cartel. El dúo Chapa & Castelo fue el encargado de cerrar el festival con una propuesta electrónica.

Harlem Festival 2025

“Fue una experiencia increíble. Vine desde Rosario y no me quería perder a Dante y a Zoe. La organización fue impecable y el sonido, espectacular”, contó Lucía. Desde Paraná, Matías destacó la magnitud del evento: “Es impresionante ver a tanta gente disfrutando de la música. Harlem ya es una marca registrada en la región”.

Harlem Festival 2025 (2)

“Es un festival que invita a quedarse todo el día. Hay buena energía, buena comida y artistas para todos los gustos”, señaló Camila, de Santa Fe.

Con una convocatoria que superó las expectativas y una producción que reafirmó la identidad del encuentro, Harlem Festival 2025 dejó en claro que su crecimiento continúa.

