Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

En la madrugada de este lunes se recibió un llamado al 911 informando sobre una gresca entre dos familias en calle Tacuarí de Paraná, en la cual una mujer resultó con heridas cortantes. Personal de comisaria Cuarta se trasladó al lugar y dialogó con la damnificada, quien presentaba varias lesiones en los brazos causadas por un arma blanca y señaló a la autora de las agresiones. La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín para recibir atención médica.