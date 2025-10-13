En la madrugada de este lunes se recibió un llamado al 911 informando sobre una gresca entre dos familias en calle Tacuarí de Paraná, en la cual una mujer resultó con heridas cortantes. Personal de comisaria Cuarta se trasladó al lugar y dialogó con la damnificada, quien presentaba varias lesiones en los brazos causadas por un arma blanca y señaló a la autora de las agresiones. La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín para recibir atención médica.
Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada
Una mujer debió ser trasladada al hospital San Martín de Paraná con heridas cortantes de diferentes consideración en los brazos
13 de octubre 2025 · 12:03hs
Al conversar con la autora, esta explicó que el conflicto se originó a raíz de una pelea entre perros de ambas familias. El fiscal interviniente dispuso la detención de la autora y que sea trasladada a la Alcaidía de Tribunales por lesiones calificadas por el uso de arma blanca.