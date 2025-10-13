Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Hay alerta por recientes delitos en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa para ingresar a domicilios y cometer robos

Ante recientes hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa para ingresar a domicilios y cometer robos, la empresa realizó aclaraciones a fin de evitar posibles estafas o fraudes que afecten a los usuarios del servicio.

Ante cualquier duda sobre la identidad de quien se presente en nombre de la Empresa, se recomienda:

No permitir el ingreso a la propiedad.

Comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral - 0800 777 0080) o con la dependencia policial más cercana.

La empresa reitera su compromiso con la seguridad de las y los usuarios y solicita a la comunidad mantener precaución ante este tipo de engaños.

Denuncias

Para denunciar estafas en Entre Ríos, hay qye comunicarse con la Policía de la provincia, al 911 o 101 para casos generales o con la División de Delitos Económicos (en Paraná, al 420-9997). También se puede hacer un reporte en la comisaría más cercana o en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que derivará tu caso a la OMIC local.