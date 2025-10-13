Uno Entre Rios | La Provincia | Enersa

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Hay alerta por recientes delitos en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa para ingresar a domicilios y cometer robos

13 de octubre 2025 · 15:48hs
Enersa pidió a la población a estar atenta ante situaciones delictivas o fraudes



Ante recientes hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa para ingresar a domicilios y cometer robos, la empresa realizó aclaraciones a fin de evitar posibles estafas o fraudes que afecten a los usuarios del servicio.

Advertencia de Enersa

  • El personal de Enersa no está autorizado a ingresar a los domicilios de los usuarios, ni a realizar reparaciones o controles dentro de las viviendas. En caso de riesgo eléctrico o necesidad de intervención, las tareas se efectúan únicamente desde el exterior.
  • Enersa no realiza cobros, reparaciones ni gestiones rentadas a domicilio. Las tareas del personal se limitan a trabajos en líneas eléctricas, medidores o conexiones externas, siempre fuera del domicilio.
  • El personal de Enersa se encuentra debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales rotulados.
  • Solo las oficinas comerciales y las bocas de cobranza habilitadas están autorizadas a recibir pagos. Ningún empleado o contratista de Enersa está facultado para hacerlo en domicilios particulares.
Medidas de seguridad

Ante cualquier duda sobre la identidad de quien se presente en nombre de la Empresa, se recomienda:



  • No permitir el ingreso a la propiedad.
  • Comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral - 0800 777 0080) o con la dependencia policial más cercana.

La empresa reitera su compromiso con la seguridad de las y los usuarios y solicita a la comunidad mantener precaución ante este tipo de engaños.

Denuncias

Para denunciar estafas en Entre Ríos, hay qye comunicarse con la Policía de la provincia, al 911 o 101 para casos generales o con la División de Delitos Económicos (en Paraná, al 420-9997). También se puede hacer un reporte en la comisaría más cercana o en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que derivará tu caso a la OMIC local.

