Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Ante la grave lesión del Ruso Rodríguez, Argentinos pretende sumar un arquero para jugar la Copa Argentina y el golero del Xeneize es la primera opción.

Colgado en Boca durante todo 2025, a Sergio Romero le apareció una opción inesperada para emigrar en el corto plazo: Argentinos Juniors. Ante la reciente lesión de Diego Rodríguez, el Bicho pretende sumar un arquero para las semifinales de la Copa Argentina y la primera opción que baraja el entrenador Nicolás Diez es Chiquito. Este lunes hubo una reunión positiva entre la entidad de La Paternal y el guardameta, donde acordaron un contrato hasta fin de año, y lo único que falta es arreglar su desvinculación del Xeneize. Entre la tarde-noche del lunes y la jornada del martes podría cerrarse la operación.

Si bien el Bicho no podrá utilizar a su hipotético refuerzo para el Torneo Clausura, ya que el reglamento establece que el plazo para esto vencía cuando se cumpliera el 70% del mismo (la fecha 11), si la AFA da el OK al pedido para el certamen federal, avanzarán a fondo.

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

En esa lista de posibles incorporaciones que Nico Diez ya empezó a diagramar por si prospera el pedido para la Copa Argentina, donde Argentinos debe enfrentar a Belgrano en semifinales, el apuntado es Romero. Chiquito no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Boca (ahora encabezado por Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo) y en tanto existe la posibilidad de que se dé su salida.

Chiquito Romero, muy cerca de dejar Boca e irse a Argentinos Juniors

La dirigencia del Xeneize, con Juan Román Riquleme como presidente, no pondría reparos para la salida del golero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Lendro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Asimismo, su contrato termina en diciembre y no está en los planes renovarle, con lo cual se irá libre a fin de año si no cambia de destino.Sin embargo, para mudarse a La Paternal, debería aceptar rebajar su sueldo considerablemente.

Aunque Romero no atajó en los más de diez meses que van del año, en Argentinos lo tiene como prioridad más allá de que aún no iniciaron gestiones formales con Boca para intentar contratarlo. El Plan B, ante cualquier imprevisto, es Facundo Altamirano, de San Lorenzo.

Por qué Chiquito Romero no ataja en Boca y cuál fue su última aparición

Desde el episodio con el plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla, Chiquito no volvió a jugar en 2025 y ni siquiera es tenido en cuenta, ya que Russo priorizó como suplente a Leandro Brey e incluso a Javier García como tercera opción.

De hecho, recién ante Aldosivi, que el DT decidió que viajen todos a excepción de Cristian Lema (borrado), Romero reapareció por primera vez en la lista de convocados. No obstante, como en todo el año, ni siquiera formó parte de los suplentes. El último partido del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.

Su historia en Boca, con vaivenes extremistas entre la gloria que no pudo ser en la Copa Libertadores 2023 y la debacle en 2024, tiene las horas contadas: su contrato termina a fin de año y, salvo una salida prematura a Argentinos, se irá del club en condición de libre sin volver a sumar minutos.