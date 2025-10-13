Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Ante la grave lesión del Ruso Rodríguez, Argentinos pretende sumar un arquero para jugar la Copa Argentina y el golero del Xeneize es la primera opción.

13 de octubre 2025 · 19:02hs
Chiquito Romero  a un paso de Argentinos.

Chiquito Romero  a un paso de Argentinos.

Colgado en Boca durante todo 2025, a Sergio Romero le apareció una opción inesperada para emigrar en el corto plazo: Argentinos Juniors. Ante la reciente lesión de Diego Rodríguez, el Bicho pretende sumar un arquero para las semifinales de la Copa Argentina y la primera opción que baraja el entrenador Nicolás Diez es Chiquito. Este lunes hubo una reunión positiva entre la entidad de La Paternal y el guardameta, donde acordaron un contrato hasta fin de año, y lo único que falta es arreglar su desvinculación del Xeneize. Entre la tarde-noche del lunes y la jornada del martes podría cerrarse la operación.

Si bien el Bicho no podrá utilizar a su hipotético refuerzo para el Torneo Clausura, ya que el reglamento establece que el plazo para esto vencía cuando se cumpliera el 70% del mismo (la fecha 11), si la AFA da el OK al pedido para el certamen federal, avanzarán a fondo.

Madre de los argentinos liberados por Hamas: Están muy bien de salud.

Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

Las primeras imágenes de los argentinos secuestrados por Hamas luego de más de 700 días en cautiverio

En esa lista de posibles incorporaciones que Nico Diez ya empezó a diagramar por si prospera el pedido para la Copa Argentina, donde Argentinos debe enfrentar a Belgrano en semifinales, el apuntado es Romero. Chiquito no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Boca (ahora encabezado por Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo) y en tanto existe la posibilidad de que se dé su salida.

Chiquito Romero, muy cerca de dejar Boca e irse a Argentinos Juniors

La dirigencia del Xeneize, con Juan Román Riquleme como presidente, no pondría reparos para la salida del golero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Lendro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Asimismo, su contrato termina en diciembre y no está en los planes renovarle, con lo cual se irá libre a fin de año si no cambia de destino.Sin embargo, para mudarse a La Paternal, debería aceptar rebajar su sueldo considerablemente.

Aunque Romero no atajó en los más de diez meses que van del año, en Argentinos lo tiene como prioridad más allá de que aún no iniciaron gestiones formales con Boca para intentar contratarlo. El Plan B, ante cualquier imprevisto, es Facundo Altamirano, de San Lorenzo.

Por qué Chiquito Romero no ataja en Boca y cuál fue su última aparición

Desde el episodio con el plateísta en 2024 y la posterior operación de rodilla, Chiquito no volvió a jugar en 2025 y ni siquiera es tenido en cuenta, ya que Russo priorizó como suplente a Leandro Brey e incluso a Javier García como tercera opción.

De hecho, recién ante Aldosivi, que el DT decidió que viajen todos a excepción de Cristian Lema (borrado), Romero reapareció por primera vez en la lista de convocados. No obstante, como en todo el año, ni siquiera formó parte de los suplentes. El último partido del ex arquero de la Selección Argentina data del 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, cuando atajó en el 0-0 en Parque Patricios, previo a la eliminación de Boca en la Copa Argentina con Vélez.

Su historia en Boca, con vaivenes extremistas entre la gloria que no pudo ser en la Copa Libertadores 2023 y la debacle en 2024, tiene las horas contadas: su contrato termina a fin de año y, salvo una salida prematura a Argentinos, se irá del club en condición de libre sin volver a sumar minutos.

Argentinos Chiquito Romero Copa Argentina Sergio Romero Boca
Noticias relacionadas
Kristalina Georgieva le pidió a los argentinos que acompañen el ajuste de Javier Milei.

Kristalina Georgieva le pidió a los argentinos que acompañen el ajuste de Javier Milei

argentina: la mafia financiera nos hunde en el abismo

Argentina: La mafia financiera nos hunde en el abismo

Platense igualó de local con Riestra.

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

La asamblea será en la entidad este martes.

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ver comentarios

Lo último

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ultimo Momento
Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La provincia
Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Dejanos tu comentario