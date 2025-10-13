Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Integrantes del grupo “Lagarto Pesca” atraparon un surubí de unos 60 kilos en el río Uruguay, frente a Concordia. El ejemplar fue devuelto.

Un grupo de pescadores del equipo “Lagarto Pesca” logró capturar un surubí de alrededor de 60 kilos, uno de los ejemplares más grandes vistos en la zona en los últimos tiempos.

Según relató Hernán Alamará, integrante del grupo, la experiencia fue tan inesperada como emocionante. “La verdad que no esperábamos algo semejante. Solemos ir como un pasatiempo, nos gusta la pesca, pero sobre todo compartir momentos con los amigos”, expresó.

En Concordia, un gran surubí

Los pescadores destacaron que la captura fue parte de una jornada de pesca con devolución, una práctica cada vez más extendida entre quienes disfrutan de este deporte en el litoral argentino, consiga El Once.

El surubí, considerado uno de los peces más emblemáticos del río Uruguay, puede alcanzar grandes dimensiones y es símbolo de la biodiversidad acuática de la región.

La pesca responsable implica el uso de equipos adecuados y la liberación inmediata del ejemplar, especialmente en temporada de veda o cuando se trata de especies protegidas.

En este caso, los integrantes de “Lagarto Pesca” aseguraron que el animal fue devuelto al agua en perfectas condiciones, un gesto que fue ampliamente celebrado en redes sociales por amantes de la pesca y defensores del medio ambiente.