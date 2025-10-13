Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Integrantes del grupo “Lagarto Pesca” atraparon un surubí de unos 60 kilos en el río Uruguay, frente a Concordia. El ejemplar fue devuelto.

13 de octubre 2025 · 18:28hs
En Concordia

En Concordia, pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos. 

Un grupo de pescadores del equipo “Lagarto Pesca” logró capturar un surubí de alrededor de 60 kilos, uno de los ejemplares más grandes vistos en la zona en los últimos tiempos.

Según relató Hernán Alamará, integrante del grupo, la experiencia fue tan inesperada como emocionante. “La verdad que no esperábamos algo semejante. Solemos ir como un pasatiempo, nos gusta la pesca, pero sobre todo compartir momentos con los amigos”, expresó.

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta.

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

LEER MÁS: Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

En Concordia, un gran surubí

Los pescadores destacaron que la captura fue parte de una jornada de pesca con devolución, una práctica cada vez más extendida entre quienes disfrutan de este deporte en el litoral argentino, consiga El Once.

El surubí, considerado uno de los peces más emblemáticos del río Uruguay, puede alcanzar grandes dimensiones y es símbolo de la biodiversidad acuática de la región.

La pesca responsable implica el uso de equipos adecuados y la liberación inmediata del ejemplar, especialmente en temporada de veda o cuando se trata de especies protegidas.

En este caso, los integrantes de “Lagarto Pesca” aseguraron que el animal fue devuelto al agua en perfectas condiciones, un gesto que fue ampliamente celebrado en redes sociales por amantes de la pesca y defensores del medio ambiente.

Concordia pescadores surubí
Noticias relacionadas
El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

En la pasada campaña fueron claves los bloqueos en las manzanas a la redonda de los casos positivos. 

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

La Policía halló incendiado el vehículo en el que viajaba Martín Sebastián Palacio, desaparecido mientras se dirigía desde Buenos Aires a Concordia.

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

La prueba tuvo su presentación en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia.

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Ver comentarios

Lo último

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ultimo Momento
Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La provincia
Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Dejanos tu comentario