La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores de Paraná que estuvo activa el fin de semana largo en la Costanera de Paraná visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro . El paseo tuvo un intenso movimiento comercial y una gran convocatoria de vecinos y turistas, en el marco de una propuesta especial por el Día de la Madre. El predio se instaló en la Costanera, lindante a la Sala Mayo, donde además funcionó un patio gastronómico con sabores regionales.

Paranaenses, turistas y excursionistas disfrutaron de la tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos, especial Día de la Madre, que este fin de semana largo se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo en Paraná.

“El evento nucleó a 240 puestos de trabajo y el balance ha sido muy favorable. La idea era que la gente adelante el regalo por el Día de la Madre y sabemos que la gastronomía trabajó muy bien. Desde la gestión de la intendenta Rosario Romero se hace el esfuerzo por ofrecer una agenda muy nutrida para los paranaenses y turistas”, sostuvo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Feria de Emprendedores de Paraná

Impulso al trabajo y la innovación

María Luz Fáez, emprendedora de Paraná, que ofrece piedras semipreciosas, dijo que participar de la Feria “siempre es positivo porque la gente siempre acompaña y eso se valora mucho, no solamente el público sino el turista. Estamos muy contentos por la convocatoria que generan estos espacios”.

Por su parte, Mariana Ríos, responsable de Sabor Costero de Puerto Sánchez, dijo que la experiencia “ha sido muy buena, agradecemos a la subsecretaría de Producción por habernos convocado. Es una oportunidad que tenemos para poder trabajar y dar a conocer a través de la gastronomía la cultura de la costa”.