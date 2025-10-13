Uno Entre Rios | La Provincia | Feria de artesanos

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro, en le fin de semana largo, en Paraná

13 de octubre 2025 · 14:58hs
La Feria de Artesanos y Emprendedores visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro

La Feria de Artesanos y Emprendedores visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro, en le fin de semana largo, en Paraná

La Feria de Artesanos y Emprendedores de Paraná que estuvo activa el fin de semana largo en la Costanera de Paraná visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro. El paseo tuvo un intenso movimiento comercial y una gran convocatoria de vecinos y turistas, en el marco de una propuesta especial por el Día de la Madre. El predio se instaló en la Costanera, lindante a la Sala Mayo, donde además funcionó un patio gastronómico con sabores regionales.

Paranaenses, turistas y excursionistas disfrutaron de la tradicional Feria de Emprendedores y Artesanos, especial Día de la Madre, que este fin de semana largo se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo en Paraná.

Enersa pidió a la población a estar atenta ante situaciones delictivas o fraudes

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

Harán un relevamiento del personal educativo 

“El evento nucleó a 240 puestos de trabajo y el balance ha sido muy favorable. La idea era que la gente adelante el regalo por el Día de la Madre y sabemos que la gastronomía trabajó muy bien. Desde la gestión de la intendenta Rosario Romero se hace el esfuerzo por ofrecer una agenda muy nutrida para los paranaenses y turistas”, sostuvo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Feria de Emprendedores de Paraná

Impulso al trabajo y la innovación

María Luz Fáez, emprendedora de Paraná, que ofrece piedras semipreciosas, dijo que participar de la Feria “siempre es positivo porque la gente siempre acompaña y eso se valora mucho, no solamente el público sino el turista. Estamos muy contentos por la convocatoria que generan estos espacios”.

Por su parte, Mariana Ríos, responsable de Sabor Costero de Puerto Sánchez, dijo que la experiencia “ha sido muy buena, agradecemos a la subsecretaría de Producción por habernos convocado. Es una oportunidad que tenemos para poder trabajar y dar a conocer a través de la gastronomía la cultura de la costa”.

Feria de artesanos Paraná Emprendedores
Noticias relacionadas
Agmer se plegará al paro docente y Jornada Nacional de Lucha convocada por Ctera, en reclamo de aumentos, restitución del Fonid y mayor presupuesto educativo

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

entre rios: lunes con buen tiempo, maxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

San José habilitó su balneario para la temporada de verano

Como cada año, en vísperas del 12 de octubre, en el Día de la Diversidad Cultural, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo, en Paraná

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ver comentarios

Lo último

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Madre de los argentinos liberados por Hamas: Están muy bien de salud

Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Ultimo Momento
Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Madre de los argentinos liberados por Hamas: Están muy bien de salud

Madre de los argentinos liberados por Hamas: "Están muy bien de salud"

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

El próximo fin de semana largo será de cuatro días: ¿cuánto hay que esperar?

El próximo fin de semana largo será de cuatro días: ¿cuánto hay que esperar?

Policiales
Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Ovación
Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Melina Spahn representará a Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: El fútbol da vida y pucha que te dio

Conmovedor mensaje de Nacho Russo a su padre Miguel: "El fútbol da vida y pucha que te dio"

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Liga Provincial: Urquiza de Santa Elena y Regatas Uruguay clasificaron a los playoffs

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

Federal A: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar son los finalistas

La provincia
Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Dejanos tu comentario