Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

La Policía busca al chofer desaparecido en modo pedestre, con móviles, canes y drones en arroyos y montes por donde circuló el vehículo que apareció incendiado

La Policía de Entre Ríos continúa con la búsqueda del chofer Martín Sebastián Palacios, de 49 años , cuya desaparición estaría vinculada con el doble femicidio de Córdoba en el que está involucrado Pablo Rodríguez Laurta , recientemente detenido en Gualeguaychú cuando intentaba sacar a su hijo de cinco años por la frontera hacia Uruguay.

Desde la Jefatura Departamental San Salvador y en relación a la búsqueda de Palacios, quien conducía un vehículo marca Toyota Corolla, color blanco con techo negro, dominio AH083RB, que apareció incendiado, se indicó que continúa la búsqueda en tareas de recorridas pedestres, utilización de móviles policiales, apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreas en arroyos y montes, canes rastreadores en puntos estratégicos por donde circuló el vehículo.

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

En ese sentido se mencionó el recorrido captado por registros de videocámaras en transito por la Ruta provincial N° 22, Autovía Nacional N° 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Pueblo Yeruá, ingresando a General Campos, RN N° 18 efectuando el paso por San Salvador, hacia la ciudad de Villaguay.

La búsqueda del chofer está enmarcada en la causa iniciada el jueves 9 de octubre en la Jefatura Departamental Concordia, con intervención del Ministerio Publico Fiscal de Concordia, a cargo de la doctora Daniela Montangie.

En colaboración funcional la Jefatura Departamental San Salvador, junto a efectivos de distintas dependencias y recursos logísticos e humanos que dispone la Policía de Entre Río realizan rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo paso el Toyota Corolla, color blanco con techo negro, dominio AH083RB, que fueran captados por distintas cámaras de videos en los lugares de mención, tareas de recorridas pedestres, utilización de móviles policiales, apoyo de drones para tomas de fotografías y videos aéreas en arroyos y montes, canes rastreadores en puntos estratégicos.

Se mantiene la comunicación a la Fiscalía interviniente de los procedimientos que se realizan, con el fin de localizar a Palacios.