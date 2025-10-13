Uno Entre Rios | El País | Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

La Cámara Nacional Electoral declaró que los plazos están vencidos, lo que imposibilita la reedición de las boletas con la imagen de José Luis Espert.

13 de octubre 2025 · 19:14hs
La foto de Espert quedará en la boleta de LLA. 

La foto de Espert quedará en la boleta de LLA. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de Buenos Aires, lo que significa que la imagen del economista José Luis Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

LEER MÁS: Reimpresión de boletas: Cámara Electoral devuelve expediente a junta bonaerense

El fallo de la Cámara Nacional Electoral

El fallo de la CNE, emitido este 13 de octubre de 2025, responde a un planteo que solicitaba la reedición de las boletas, presumiblemente para eliminar la figura de Espert, quien tras el cierre de listas integró la coalición oficialista. Sin embargo, el Tribunal fue contundente: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”.

La Cámara Electoral devolvió el caso de la reimpresión de boletas a la Junta de Buenos Aires para que se dé vista a los partidos y se eviten nulidades.

Reimpresión de boletas: Cámara Electoral devuelve expediente a junta bonaerense

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

La CNE recordó que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. En este caso, dicho proceso ya se encontraba “precluído”, tal como lo informó la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

Un informe técnico de las autoridades del Correo fue clave en la decisión, ya que establecía el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires. El proceso de reimpresión de las nuevas boletas, según el Correo, demandaría al menos cinco días.

De esta manera, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Sin embargo, la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, y quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

Revés para LLA

Por todos estos motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de “cumplimiento imposible”. En consecuencia, el Tribunal consideró que “carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada”, dando por cerrado el debate sobre la modificación de las boletas en la provincia de Buenos Aires.

Esto confirma que los votantes bonaerenses se encontrarán con la imagen de José Luis Espert en las boletas de La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre, a pesar de los cambios políticos posteriores al cierre de listas.

Cámara Nacional Electoral Espert LLA
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei se mostró optimista de cara al futuro

Javier Milei en campaña: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Argentina, lejos del top en licencias por maternidad.

Argentina, lejos del top en licencias por maternidad

Las termas son el gran atractivo de Entre Ríos

El próximo fin de semana largo será de cuatro días: ¿cuánto hay que esperar?

Escoltada por Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich anunció el Plan Paraná para el control de la hidrovía

Hidrovía: Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná

Ver comentarios

Lo último

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ultimo Momento
Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La provincia
Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Dejanos tu comentario