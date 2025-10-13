La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

Los representantes de la Asociación del Litoral lograron 13 medallas de oro, 12 de plata y 15 de bronce en el certamen en Santiago del Estero.

La Asociación del Litoral participó con nueve nadadores. Como equipo finalizaron séptimos.

La Asociación del Litoral participó del Campeonato Argentino Máster de Natación que se realizó en Santiago del Estero, donde presentó nueve nadadores que lograron 13 medallas de oro, 12 de plata y 15 de bronce. También vale destacar que Maria Mathieu, una de sus nadadoras, batió dos récords argentinos en los 400 y 800 metros libre.

Además, como equipo, la Asociación del Litoral, que tuvo como entrenadora a Graciela Hernández, obtuvo el séptimo puesto entre 53 clubes participantes, siendo el mejor equipo de la provincia en el certamen.

Los resultados en Santiago del Estero

Silvina Crosa fue segunda en 200 metros pecho; tercera en 200 y 400 libre, posta 4x50 libre y 4x50 combinados; y cuarta en 200 combinados y 800 libre.

Romina Iturriarte fue segunda en 200 metros libre; tercera en 800 libre, 100 mariposa, posta 4x50 libre y 4x50 combinados; cuarta en 50 y 100 libre; y sexta en 200 combinados.

Sofía Keller fue primera en 400 metros libre, 800 libre, 400 combinados y 100 pecho; segunda en 100 mariposa; y tercera en posta 4x50 libre y 4x50 combinados.

María Mathieu fue primera en 100 metros libre, 400 libre (récord argentino), 800 libre (récord argentino), 100 espalda y 200 espalda; segunda en posta 4x50 libre y 4x50 combinados.

Gloria Nieva fue primera en 50 metros pecho y 50 libre; segunda en 50 mariposa, 4x50 libre y 4x50 combinados.

Héctor Picard fue tercero en 200 metros libre, 400 libre y 800 libre; cuarto en 100 libre y sexto en 50 libre.

Mónica Ronchi fue primera en 50 metros espalda; segunda en 100 espalda, 200 espalda, posta 4x50 libre y 4x50 combinados; y tercera en 100 libre y 200 espalda.

Y Agustina Tarragon fue segunda en 50 metros pecho, 100 pecho y 200 pecho; y tercera en 200 combinados, 400 combinados, posta 4x50 libre y 4x50 combinados.