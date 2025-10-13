Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Colón RC, Camatí de Viale, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Capibá disputarán la Copa de Oro del Torneo Provincial.

Se desarrolló la última fecha de la fase regular del Torneo Provincial , que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Fue la 10ª jornada para las zonas 1 y 2, y la 14ª para el grupo 3. Quedaron definidas las semifinales que se jugarán el domingo 2 de noviembre, mientras que las finales serán el domingo 9.

Con los resultados registrados, se clasificaron a semifinales de Copa de Oro: Colón RC, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Capibá de Paraná y Camatí de Viale.

Por otra parte, a la Copa de Plata la disputarán Carpinchos de Gualeguaychú, Nogoyá RC, Jockey de Gualeguay y Vaimaca de Salto.

En la Copa de Bronce estarán Unión de Crespo, Aurora de Paraná, Salto Grande de Concordia y Echagüe de Paraná.

Mientras que en el Reposicionamiento estarán Los Espinillos de Concordia, Gualeguay Central, Curiyú de Chajarí, Libertad de Nogoyá y Mulitas de Paysandú.

La última fecha del Torneo Provincial

Zona 1 (fecha 10)

Salto Grande de Concordia 13 (0)-Colón RC 25 (5)

Vaimaca de Salto 41 (5)-Los Espinillos de Concordia 33 (1)

Libre: Curiyú de Chajarí

Posiciones: Colón RC 40 puntos, Vaimaca 25, Salto Grande 15, Los Espinillos 12 y Curiyú 7.

Zona 2 (fecha 10)

Gualeguay Central 8 (0)-Jockey de Gualeguaychú 25(5)

Central Entrerriano de Gualeguaychú 54 (5)-Mulitas de Paysandú (0)

Libre: Carpinchos RC

Posiciones: Central Entrerriano 39 puntos, Carpinchos RC 26, Jockey 25, Gualeguay Central 10 y Mulitas 0.

Zona 3 (fecha 14)

Capibá de Paraná 23 (5)-Camatí de Viale 12 (0)

Nogoyá RC 43 (5)-Aurora de Paraná 22 (1)

Libertad de Nogoyá 26 (2)-Echagüe de Paraná 29 (5)

Libre: Unión de Crespo.

Posiciones: Capibá 52 puntos, Camatí 47, Nogoyá RC 40, Unión y Aurora 30, Echagüe 21, Libertad 4.

El reglamento de la UER

Finales desarrollo mayores: los clasificados a semifinales de copa de oro serán, los primeros de las zonas 1, 2 y 3 y el segundo con mejor porcentaje, que saldrá del total de puntos obtenidos y la cantidad de puntos totales puestos en juego durante la fase regular. Para las demás posiciones, se realizara el mismo calculo de porcentaje en base a los puntos obtenidos y los puntos en disputa, posicionandose del 5° al 17°. Los posicionados 5°, 6°, 7° y 8°, disputaran las semifinales de plata, jugando 5° vs 8° y 6° vs 7°; los ganadores disputaran la final de dicha copa. Los posicionados 9°, 10°, 11° y 12°, disputaran las semifinales de bronce, jugando 9° vs 12° y 10° vs 11°; los ganadores disputaran la final de dicha copa. Los posicionados del 13° al 17° lugar disputaran la reubicacion jugando, cuartos de final reposicionamiento 16° vs 17° (en la fecha de semis) y 13° espera en semis reposicionamiento, al ganador de 4tos y la otra semifinal sera 14° vs 15°.

Localías de semis por ventaja deportiva según mejor clasificación. Las finales se licitaran, señaló el sitio Tercer Tiempo Rugby.

En consideración, según mérito deportivo a raíz de los puntos obtenidos sobre los totales en juego, el posicionamiento fue: 1° Colón RC (40/40), 2° Central Entrerriano (39/40), 3° Capibá (52/60), 4° Camatí (47/60); 5°Carpinchos (26/40), 6° Nogoyá RC (40/60), 7° Jockey (25/40), 8° Vaimaca (25/40); 9° Unión (30/60), 10° Aurora (30/60), 11° Salto Grande (15/40), 12° Echagüe (31/60); 13° Los Espinillos (12/40), 14° Gualeguay Central (10/40), 15° Curiyú (7/40), 16° Libertad (4/60)y 17° Mulitas (0/40).

Cómo sigue el Torneo Provincial

De esta manera, las semifinales de Copa de Oro serán Colón RC-Camatí y Central Entrerriano-Capibá RC; las semifinales de Copa de Plata, Nogoyá RC-Jockey y Carpinchos Vaimaca; las semifinales de Copa de Bronce, Unión-Echagüe y Aurora-Salto Grande. El cuartos de final del Reposicionamiento será Libertad-Mulitas y el ganador visitará en las semifinal Los Espinillos, mientras que la otra semi será Gualeguay Central-Curiyú.