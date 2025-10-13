Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Provincial

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Colón RC, Camatí de Viale, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Capibá disputarán la Copa de Oro del Torneo Provincial.

13 de octubre 2025 · 18:30hs
Capibá de Paraná y Camatí de Viale intentarán alzar la Copa de Oro del Torneo Provincial.

Capibá de Paraná y Camatí de Viale intentarán alzar la Copa de Oro del Torneo Provincial.

Se desarrolló la última fecha de la fase regular del Torneo Provincial, que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Fue la 10ª jornada para las zonas 1 y 2, y la 14ª para el grupo 3. Quedaron definidas las semifinales que se jugarán el domingo 2 de noviembre, mientras que las finales serán el domingo 9.

Con los resultados registrados, se clasificaron a semifinales de Copa de Oro: Colón RC, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Capibá de Paraná y Camatí de Viale.

Echagüe tuvo dos contundentes actuaciones y quedó bien parado de cara a la definición.

Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

Platense igualó de local con Riestra.

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Por otra parte, a la Copa de Plata la disputarán Carpinchos de Gualeguaychú, Nogoyá RC, Jockey de Gualeguay y Vaimaca de Salto.

En la Copa de Bronce estarán Unión de Crespo, Aurora de Paraná, Salto Grande de Concordia y Echagüe de Paraná.

Mientras que en el Reposicionamiento estarán Los Espinillos de Concordia, Gualeguay Central, Curiyú de Chajarí, Libertad de Nogoyá y Mulitas de Paysandú.

La última fecha del Torneo Provincial

Zona 1 (fecha 10)

Salto Grande de Concordia 13 (0)-Colón RC 25 (5)

Vaimaca de Salto 41 (5)-Los Espinillos de Concordia 33 (1)

Libre: Curiyú de Chajarí

Posiciones: Colón RC 40 puntos, Vaimaca 25, Salto Grande 15, Los Espinillos 12 y Curiyú 7.

Zona 2 (fecha 10)

Gualeguay Central 8 (0)-Jockey de Gualeguaychú 25(5)

Central Entrerriano de Gualeguaychú 54 (5)-Mulitas de Paysandú (0)

Libre: Carpinchos RC

Posiciones: Central Entrerriano 39 puntos, Carpinchos RC 26, Jockey 25, Gualeguay Central 10 y Mulitas 0.

Zona 3 (fecha 14)

Capibá de Paraná 23 (5)-Camatí de Viale 12 (0)

Nogoyá RC 43 (5)-Aurora de Paraná 22 (1)

Libertad de Nogoyá 26 (2)-Echagüe de Paraná 29 (5)

Libre: Unión de Crespo.

Posiciones: Capibá 52 puntos, Camatí 47, Nogoyá RC 40, Unión y Aurora 30, Echagüe 21, Libertad 4.

El reglamento de la UER

Finales desarrollo mayores: los clasificados a semifinales de copa de oro serán, los primeros de las zonas 1, 2 y 3 y el segundo con mejor porcentaje, que saldrá del total de puntos obtenidos y la cantidad de puntos totales puestos en juego durante la fase regular. Para las demás posiciones, se realizara el mismo calculo de porcentaje en base a los puntos obtenidos y los puntos en disputa, posicionandose del 5° al 17°. Los posicionados 5°, 6°, 7° y 8°, disputaran las semifinales de plata, jugando 5° vs 8° y 6° vs 7°; los ganadores disputaran la final de dicha copa. Los posicionados 9°, 10°, 11° y 12°, disputaran las semifinales de bronce, jugando 9° vs 12° y 10° vs 11°; los ganadores disputaran la final de dicha copa. Los posicionados del 13° al 17° lugar disputaran la reubicacion jugando, cuartos de final reposicionamiento 16° vs 17° (en la fecha de semis) y 13° espera en semis reposicionamiento, al ganador de 4tos y la otra semifinal sera 14° vs 15°.

Localías de semis por ventaja deportiva según mejor clasificación. Las finales se licitaran, señaló el sitio Tercer Tiempo Rugby.

En consideración, según mérito deportivo a raíz de los puntos obtenidos sobre los totales en juego, el posicionamiento fue: 1° Colón RC (40/40), 2° Central Entrerriano (39/40), 3° Capibá (52/60), 4° Camatí (47/60); 5°Carpinchos (26/40), 6° Nogoyá RC (40/60), 7° Jockey (25/40), 8° Vaimaca (25/40); 9° Unión (30/60), 10° Aurora (30/60), 11° Salto Grande (15/40), 12° Echagüe (31/60); 13° Los Espinillos (12/40), 14° Gualeguay Central (10/40), 15° Curiyú (7/40), 16° Libertad (4/60)y 17° Mulitas (0/40).

Cómo sigue el Torneo Provincial

De esta manera, las semifinales de Copa de Oro serán Colón RC-Camatí y Central Entrerriano-Capibá RC; las semifinales de Copa de Plata, Nogoyá RC-Jockey y Carpinchos Vaimaca; las semifinales de Copa de Bronce, Unión-Echagüe y Aurora-Salto Grande. El cuartos de final del Reposicionamiento será Libertad-Mulitas y el ganador visitará en las semifinal Los Espinillos, mientras que la otra semi será Gualeguay Central-Curiyú.

