El grupo de bufones "Marrón federal" se prentará en Paraná

“El lenguaje es el bufón, por lo que se bufonea ciertas situaciones a lo largo de la historia de la Argentina y la realidad actual; interpretaciones al límite entre la comedia, la blasfemia y lo poético” adelantó la directora que agregó, “el bufón que todos conocen, es el que divierte al rey y a la corte y está siempre al límite de no poner de mal humor a su público con las cosas que dice, hace humoradas pero también hace crítica, pero siempre al borde de perder la cabeza, lo aman y lo odian. Ese es el lenguaje de actuación un poco lírico y un poco blasfemo, es el que compone la dramaturgia del espectáculo y el entrenamiento de ir empujando un poquito más la barrera de la corrección política”, concluyó Daga.

Sobre el proyecto

Durante el año 2019 ocho becarios provenientes de diferentes puntos del país (Chaco, Corrientes, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén y el interior de la provincia de Córdoba) recibieron por parte del Instituto Nacional del Teatro (INT) un apoyo económico para formarse y perfeccionarse en las técnicas de bufón, melodrama y clown con la docente, actriz y directora cordobesa Julieta Daga.

En este marco, tuvo lugar el encuentro que dio como resultado un proceso creativo cuyo fruto es la obra Marrón federal. De esta manera, a partir de una política de fomento vigente del INT se produjo el desenlace en un comienzo inesperado, que funciona de ejemplo de las potencias impensadas que albergan las acciones promovidas por ciertos espacios institucionales en la producción y creación teatral de la Argentina. “Consideramos que es pertinente destacar el modo en que se ha alcanzado, no sólo la conformación sin precedentes del primer elenco federal de bufones argentinos, sino que además, por las mismas características intrínsecas al origen del proyecto, se enfatizó en un trabajo colectivo, cuyo principal objetivo es promover el encuentro entre las diferentes regiones de nuestro país, invitando a un pensamiento que integre y solidarice los diferentes territorios de la Argentina. Estamos convencidos de la necesaria defensa de las instituciones públicas y el apoyo que el Estado argentino puede ofrecer a los espacios de creación teatral, no sólo para el desarrollo de obras y productos de destacada valía estética”, indicaron desde el proyecto Marrón federal.

Con este fin, se solicitó al dramaturgo, actor y director, Lautaro Metral que escribiera un texto especialmente para la ocasión, el cual se encargara de desarrollar con aguda perspicacia una mirada sobre la idiosincrasia argentina y la forma del ser nacional desde una perspectiva histórica que abarca diferentes momentos e hitos de nuestra memoria colectiva.

Además, los artistas agregaron: “Consideramos que uno de los objetivos centrales de las instituciones públicas radica en ofrecer herramientas para promover, conectar, enlazar, solidarizar y federalizar el pensamiento y la creación artística en nuestro territorio. Argentina es un país que aún lucha fuertemente contra la centralización de sus espacios, de sus poderes, y en donde más que nunca se hace necesaria la promoción de estrategias de contacto y de encuentro entre sus diferentes regiones”.

“Somos conscientes de los desafíos que comporta la circulación no sólo de artistas, docentes, creadores y espectáculos por motivos de costos, dificultades geográficas, pero también existen motivos culturales e ideológicos que contribuyen. Y es en este sentido, que creemos necesario fortalecer aquellos espacios de encuentro y de circulación no sólo de saberes, no sólo de productos artísticos, sino también de experiencias. Todo ello contribuye a la promoción de un pensamiento colectivo y una solidarización de las comunidades, que ayuda a reconocernos en nuestras particularidades y diferencias como pertenecientes a un mismo, extenso, basto e inefable territorio”, continuaron.

“Por estos motivos, creemos que el presente proyecto tiene para ofrecer un gran aporte, tanto como ejemplo de funcionamiento de espacios de formación y financiamiento del Instituto Nacional del Teatro, como así también en tanto espectáculo en sí, ya que constituye una creación artística destacada por su enfoque estético, así como por su temática orientada a reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo”, concluyeron los artistas.

La obra está protagonizada por Micaela Araujo, Franco Greve, Kevin Viñals, Maricel Di Genno, Ezequiel Caridad, Adriana Villar, Ignacio Stantero. Es dirigida por Julieta Daga y Lautaro Metral. El diseño lumínico viene de la mano de Mariela Ceballos y la asistencia de dirección la hace Laura Bringas.