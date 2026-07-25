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TC Pick Up: Mariano Werner acrecienta el dominio sabatino de las Foton

El entrerriano del Fadel Racing logró su 2ª “pole position” de la temporada 2026 al prevalecer en la clasificación de la 6ª fecha en La Plata.

25 de julio 2026 · 17:14hs
TC Pick Up: Mariano Werner acrecienta el dominio sabatino de las Foton

TC Pick Up: Mariano Werner acrecienta el dominio sabatino de las Foton

Mariano Werner volvió a demostrar todo su potencial en el TC Pick Up. El piloto entrerriano dominó la clasificación de la sexta fecha del campeonato, disputada este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y se quedó con su segunda pole position de la temporada 2026.

Al mando de la Foton del Fadel Racing, el tricampeón de Turismo Carretera ratificó el gran momento de la marca de origen chino, que ya acumula tres pole position en las últimas cuatro fechas del certamen y continúa consolidándose como una de las grandes protagonistas de la categoría.

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La clasificación también dejó algunas sorpresas. El líder del campeonato, Otto Fritzler (Ford Ranger), no logró acceder al último corte clasificatorio por tercera vez en la temporada y debió conformarse con el séptimo puesto. Al piloto del Maquin Parts Racing le faltaron apenas 136 milésimas para meterse entre los mejores y pelear por la pole.

TC Pick Up: Mariano Werner acrecienta el dominio sabatino de las Foton

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Otro de los resultados inesperados fue el de Marco Dianda. El cordobés del Gurí Martínez Competición, que llegaba de conseguir la victoria en la fecha anterior, quedó eliminado en la primera tanda clasificatoria al ubicarse 13°, a 417 milésimas del décimo puesto. Fue la primera vez en el año que no logró superar la Q1.

La actividad continuará este domingo con las dos series clasificatorias, previstas para las 10.59 y las 11.24, respectivamente. Más tarde, desde las 14.15, se disputará la final de la sexta fecha del campeonato, que tendrá una duración de 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.

Werner buscará aprovechar el gran rendimiento mostrado durante todo el sábado para transformar la pole en una victoria que le permita seguir descontando puntos importantes en la pelea por el campeonato. El entrerriano llega con confianza y con una Foton que volvió a confirmar su competitividad en el circuito platense.

Mariano Werner TC Pick Up Foton La Plata
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