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Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad

Una avanzada del Vaticano llegará el domingo para definir escenarios y recorridos. El Papa León XIV será recibido este jueves por la CEA en Roma.

25 de agosto 2026 · 17:18hs
Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

Papa León XIV: avanza la organización de su visita a la Argentina y evalúan recorridos y seguridad.

La visita de León XIV a la Argentina entra en una etapa decisiva de organización. El Papa recibirá este jueves en el Vaticano a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), mientras que el domingo llegará al país una nueva avanzada de la Santa Sede.

La delegación tendrá entre sus principales tareas evaluar los escenarios, recorridos y condiciones de seguridad para la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El operativo contempla tanto los aspectos logísticos como los protocolos de protección del Pontífice.

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El arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV este jueves 27 en Roma. El encuentro tendrá carácter institucional y estará marcado por los preparativos del viaje.

Por el momento, el programa definitivo todavía no está cerrado. Las distintas alternativas analizadas durante las últimas semanas fueron modificándose y la expectativa es que la agenda detallada pueda quedar definida hacia mediados de septiembre.

Detalles de la llegada del Papa León XIV

El próximo domingo 30 arribará a la Argentina una nueva delegación de la Santa Sede, que permanecerá en el país hasta el jueves. Luego continuará hacia Uruguay y Perú, los otros destinos incluidos en la gira latinoamericana de León XIV.

La misión estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, sacerdote mexicano designado por el Papa en junio de 2025 como coordinador de los Viajes Apostólicos.

Salas será uno de los responsables de recorrer los lugares propuestos para las actividades del Pontífice y determinar, junto con el resto de la delegación, cuáles reúnen las condiciones necesarias para integrar el programa definitivo.

Seguridad y recorridos, bajo análisis

La comitiva contará además con un componente específico de seguridad. Junto con Salas llegará el jefe de seguridad del Vaticano y un grupo reforzado de especialistas que analizarán accesos, recorridos, movimientos del Pontífice y las condiciones de los escenarios que podrían recibir a cientos de miles de personas.

Uno de los principales desafíos será compatibilizar los protocolos de seguridad de la Santa Sede con el dispositivo que deberán desplegar las fuerzas argentinas. La avanzada recorrerá y evaluará cada uno de los lugares propuestos antes de que el Vaticano otorgue la aprobación definitiva.

En paralelo, las autoridades de la Iglesia en Córdoba y Luján ya comenzaron a mantener contactos con funcionarios nacionales y locales para avanzar en cuestiones de infraestructura, logística, seguridad y traslados.

El Gobierno nacional prepara su propio dispositivo

La Casa Rosada también puso en marcha su esquema de organización para la visita. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, designó a Mara Gorini, una colaboradora de su máxima confianza, como responsable de coordinar los eventos públicos que protagonizará León XIV durante su estadía.

Gorini será uno de los principales enlaces entre el Gobierno, la Iglesia y las estructuras encargadas de organizar las actividades del Pontífice.

La articulación quedó planteada durante una reunión realizada la semana pasada en la Casa Rosada y encabezada por Karina Milei. Del encuentro participaron el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; funcionarios de distintas áreas; el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, y representantes de la Iglesia.

Papa León XIV Argentina Seguridad
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