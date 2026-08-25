Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana.

El trabajo silencioso y austero de los cultores del arte, la música y la danza, eslabones de una cadena de conciencia histórica sobre el patrimonio común.

Aquí conversó y cantó Atahualpa Yupanqui. Eso le da a la Asociación Tradicionalista Entrerriana de La Bajada un aura, y la luz cobra mayor intensidad aún cuando sabemos del paso por este rincón cultural de Ramón Ayala, Suma Paz, Aníbal Sampayo, Miguel Martínez, y de las conferencias de la antropóloga Clara Passafari, el folklorólogo Fernando Asauncao, el poeta Julio Migno, entre tantos.

La Bajada es palabra mayor, cuando de saberes y artes tradicionales y folklóricos se trata. Largo sería enumerar los artistas que han abonado la cultura, convocados por esta agrupación que tuvo entre sus fundadores a Linares Cardozo, Facundo Arce, Jorge Enrique Martí, Marcelino Román, Alfredo Ibarrola, en fin; este último uno de los sobrevivientes actuales, cuando se cumple este mes medio siglo de la fundación.

El primer presidente fue Santos Tala, y el primer vice Amalio Zapata Soñez. Vale nombrarlos, porque muestran todo un panorama de escritores, músicos, cantores, gente de la danza, la pintura, la historia. Muchos como Carlos Santa María, Jorge Méndez, Walter Heinze, Ricardo Maldonado, Mario Alarcón Muñiz, hicieron de La Bajada su propia casa.

Encuentros cálidos

Son cientos, y algunos emblemáticos: Aldo Muñoz, Luis María Serroels, Hernán Pirro, América Zapata, Azucena Arrayagaray, Miguel Codaglio, Domingo Nanni, entre los de la primera hora, y qué injusticia, porque estamos dejando a muchos afuera, si no es ésta una lista, es apenas un botón de muestra.

Compositores, bailarines de renombre, poetas, guitarristas de excepción y un sinfín de conjuntos y solistas encuentran su clima en La Bajada. Hoy la Asociación está presidida por Carmen Gutiez, Claudia Saucedo es la vice y el tesorero Eduardo Chávez, junto a una veintena de cultores integrados en la Comisión directiva y otros doscientos colaboradores.

Le preguntamos a Eduardo Chávez algunos detalles sobre el funcionamiento de la Asociación en el día a día. Sabemos que él mismo estuvo en las primeras jornadas, desde su juventud, e integró luego por décadas la Compañía Entrerriana de Folklore y la Compañía Argentina, convocado por Hugo Infran, para recorrer con otros bailarines y bailarinas del folklore los escenarios del mundo, difundiendo las danzas tradicionales argentinas.

“Por lo normal en la Comisión Directiva tenemos reunión todos los lunes a la tarde. Ahí tratamos los temas que vamos desarrollando. Este mes tuvimos una actividad intensa debido a la organización de eventos por los 50 años. Peñas, encuentros, presentación de libros, conferencias, espectáculos”, explica Chávez.

“Hay grupos folklóricos a los que les aportamos el salón para que organicen la peña y nosotros habilitamos la cantina para recaudar fondos, con eso mantenemos la casa y otros gastos”, dice el artista y recuerda que en 2020 pasaron momentos críticos, con la pandemia. “Nos mandaron una cédula del Consejo General de Educación para entregar la casa, que había sido dada en un comodato. El punto 3 estipulaba que la casa debía volver al Consejo el día que la institución dejara de funcionar. Con la pandemia no estaba funcionando, como es lógico, y nos mandaron ese documento. No sabían siquiera dónde estaba la institución, nunca fueron a ver nada. Tuvimos el apoyo de toda la provincia, y a través de una presentación en Diputados la casa pasó a propiedad nuestra, por ley 11008”. Superado el problema, siguen las actividades con la energía del primer día.

Hace más de tres décadas La Bajada funciona en calle Alem 587. Ahí la reunión amable, ahí la calidez del trato y la valoración del talento, en las más diversas disciplinas, principalmente ligadas al folklore y la tradición. Jóvenes y no tanto aprovechan ese ámbito para presentar sus obras, y encuentran un mundo de promotores del arte, bien dispuestos.

Un clásico: para los 25 de Mayo y los 9 de Julio, la Asociación Tradicionalista realiza vigilias, con encuentros, símbolos, rituales con los emblemas patrios, música y danzas.

Los festejos por los 50 van a continuar hasta fin de año. “Siempre hacemos una cena, seguramente para mediados de noviembre organizaremos una por los 50. Tenemos cerca de doscientos asociados solidarios, con beneficios en los talleres; los lunes uno de tango, los miércoles de folklore. No tenemos espacio para deportes, por ejemplo, pero hay lugar para presentar distintas obras”, apunta Eduardo Chávez, y ante nuestra consulta recorre los cambios que ha observado en las artes folklóricas a través de las décadas. Los tiempos cambian, dice, y también los grupos artísticos. “En nuestras épocas la mujer nunca hacía un malambo, ahora las mujeres concursan por malambo, incluso en Laborde o en Cosquín”.

Una entidad cultural autónoma, independiente, estudiosa, abierta, siempre presente en la vida entrerriana, con historia propia y un camino recorrido admirable, está celebrando su medio siglo. La cultura litoraleña, argentina, latinoamericana, la cultura del mundo, se inclina ante la perseverancia de esta gran familia tan dispuesta a acompañar y alumbrar, de manera comunitaria, las realizaciones del pueblo.

Reconocimiento a Alcides Hugo Ifrán

En el Día Internacional del Folklore, que se conmemora el 22 de Agosto, cultores de la Asociación Tradicionalista Entrerriana de La Bajada divulgaron este texto para resaltar la obra de Alcides Hugo Ifrán, fallecido el año pasado.

"El folklore integra orgánicamente la vida del pueblo... sobrevive en la memoria colectiva como tradición, como elemento proveniente de un pretérito indeterminado, pero vigente hoy en las preferencias colectivas, en los ideales comunes, en las costumbres". — Augusto Cortazar

Hoy celebramos las raíces que nos unen, y en esta fecha tan especial honramos la memoria de Alcides Hugo Ifrán, un verdadero pilar y guardián de nuestra identidad cultural.

Embajador del Folklore en el Mundo. 1966: Fundó la Compañía Argentina de Danzas, con 60 años de vigencia, llevando la riqueza de nuestro folklore a más de 20 países en Europa, Asia y América, e impulsando la creación del Festival Internacional de Folklore en Argentina.

1985: Se integró al CIOFF (organismo colaborador de la UNESCO), donde ejerció como vicepresidente Mundial y Miembro de Honor (2016). Fue el gran artífice en la creación de sus sedes nacionales en Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador.

Maestro y Referente Incorruptible. Formador de generaciones en la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe y el Instituto de Turismo, dictando cátedras de etnomusicología y tradiciones populares. Impulsor del Movimiento de Jóvenes por la Cultura Tradicional, sembrando la pasión por el patrimonio cultural en las nuevas generaciones a través de prolíficas investigaciones y publicaciones.

Un Legado Imborrable. Su incansable labor lo hizo acreedor de distinciones y honores internacionales en Argentina, España, Indonesia y Malta.

Alcides Hugo Ifrán nos deja una huella invaluable. Su pasión y compromiso seguirán latiendo en cada danza, en cada acorde y en cada gestor cultural que mantenga viva nuestra tradición. ¡Gracias por tanto!