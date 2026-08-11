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Colombia: qué es la subducción de placas que provocó el mayor terremoto en la última década

De qué se trata a subducción de placas que provocó el mayor terremoto en Colombia en la última década. La palabra de un geólogo que la explica.

11 de agosto 2026 · 19:00hs
Qué es subducción de placas que provocó el mayor terremoto en Colombia en la última década.

Qué es subducción de placas que provocó el mayor terremoto en Colombia en la última década.

Un movimiento que, sin previo aviso, puede sacudir ciudades completas, como ocurrió este lunes con el terremoto que hizo temblar el occidente de Colombia y que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El terremoto de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo una profundidad de 107 km, y se produjo a las 7:34 am hora local, sintiéndose en gran parte del país.

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Detalles del terremoto en Colombia

Según el organismo, la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano y está asociada, entre otros procesos, al movimiento de la placa de Nazca.

Las características geológicas del país ayudan a explicar por qué se han registrado otros sismos de magnitud considerable en el pasado.

Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, explica que el país está ubicado en el límite entre placas tectónicas. Por esa razón Colombia es un país sísmicamente activo. Rígidas y frías, las placas tectónicas son la capa más superficial de la Tierra, mientras que el interior es caliente.

“Se puede pensar en un huevo, con un interior blando y una cáscara dura”, le explica Prieto a BBC Mundo. Esa cáscara rocosa de la Tierra “está partida en pedazos como un rompecabezas y esos pedazos se mueven. El movimiento entre los pedazos es lo que genera los terremotos”, apunta el experto.

Siguiendo esa analogía, las piezas que se mueven son las placas tectónicas, cuyo movimiento y fricción genera terremotos.

Otros aspectos para tener en cuenta

El terremoto registrado este lunes ocurrió porque la placa de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, se mete por debajo de la placa Sudamericana. Eso es lo que se conoce como subducción: un fenómeno que ocurre cuando una placa se hunde y se desliza por debajo de la otra.

La placa de Nazca se desliza por debajo de la Sudamericana hacia el este, donde se encuentra Colombia, dice el académico. Cuando las placas están en movimiento, acumulan energía elástica, hasta que la fricción no resiste más y se libera esa energía en forma de terremoto.

La importancia de la profundidad

El terremoto registrado en Colombia tuvo una gran magnitud, no significa, según la información disponible hasta el momento, que sea el más destructivo. De hecho, la magnitud de un sismo es solo uno de los factores que influyen en su poder destructivo.

Otro factor decisivo es la profundidad. “Fue un temblor bastante profundo, lo que hace que las ondas lleguen atenuadas a la superficie”, explica Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

En este caso, se produjo una subducción porque la Placa de Nazca se fractura internamente y penetra bajo la Sudamericana. “No es un terremoto de contacto entre placas”, agrega el sismólogo, como ocurre en Venezuela, Perú, Ecuador o Chile. Los temblores de contacto suelen ser más superficiales.,

La profundidad es precisamente una de las causas que explica por qué el terremoto del eje cafetero colombiano de 1999 tuvo un gran poder destructivo. En esa ocasión, el sismo tuvo una magnitud de 6.2, pero -a diferencia del actual- fue mucho más superficial y dejó cerca de 1.200 muertos, según cifras oficiales.

Colombia Terremoto
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