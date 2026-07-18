El motociclista tenía 51 años. El siniestro ocurrió en Circunvalación y Blas Parera. El automovilista quedó demorado por orden judicial.

Un motociclista murió tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor dio positivo en alcoholemia.

Un hombre de 51 años falleció este sábado por la mañana luego de que la motocicleta en la que se desplazaba fuera embestida desde atrás por un automóvil sobre el puente ubicado en la intersección de avenida Circunvalación y Blas Parera.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió cuando un Toyota Yaris S 1.5 CVT que circulaba en sentido oeste-este por avenida Circunvalación impactó por causas que aún son materia de investigación contra una motocicleta Honda Storm 125 centímetros cúbicos.

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El motociclista murió en el lugar

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motociclista murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Luego del hecho, personal policial preservó la escena para facilitar el trabajo de los peritos de la Dirección General de Policía Científica. También intervinieron el médico policial y efectivos de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las actuaciones de rigor.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, el conductor del automóvil, un joven de 24 años, fue demorado mientras se llevan adelante las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

La investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.