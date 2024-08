El artista Hernán Piquín llega a Entre Ríos para presentar "El último tango"

A medida que María y Eugenio se entregan a su apasionado romance, enfrentan desafíos y obstáculos que pondrán a prueba su amor. Entre giros dramáticos y momentos de intensa intimidad, El Último Tango sumerge al público en un torbellino de emociones, explorando la complejidad del amor y la fuerza del destino. Entre bailes sensuales y melodías envolventes, María y Eugenio luchan por mantener viva su conexión en medio de un mundo lleno de secretos y peligros. Una historia de amor eterno, marcada por el poder del tango y la pasión desenfrenada, que cautiva al público con cada giro y cada compás.

En una reciente entrevista, Piquín recordó cómo reaccionaron sus padres cuando dijo, a los 4 años, que quería ser bailarín. “Mis papás me mandaban a un montón de actividades, antes que baile porque creían que me iba a gustar hacer otra cosa, hasta que mi mamá me acompaña, para ver si la vocación, era vocación. Me trajeron las bases del teatro, las llenamos con mi madre las enviamos y me convocan, aceptan la inscripción, mi petición del examen. Éramos 2.500 inscritos y después de siete exámenes que te toman, quedamos 17 y hoy en día de esos 17 el único que está en actividad soy yo. Sin dudas que era mi vocación”.

Tango

Sobre la obra, Piquín reveló los aspectos positivos y negativos de dirigir y también actuar. “Soy terrible, soy muy crítico y obviamente como el libro también me da ciertas libertades o permisos, los aprovecho. Realmente yo soy muy profesional en el teatro y en mi vida también, y muy crítico de mí. Yo creo que cuando sienta que no puedo subir y dar todo de mi, no lo haré más. También puedo decir que fue fácil porque como yo también lo tenía en la cabeza, la elección de los temas, porque son 21 temas, somos nueve artistas en escena, somos ocho bailarines que van con las escenas que queríamos contar entonces eso fue un poco más engorroso porque tuve que luchar para que las letras coincidan con lo que estábamos queriendo contar en esa escena, la verdad que estamos felices. Es un espectáculo que tiene una gran historia y va creciendo en el show”.