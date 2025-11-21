Uno Entre Rios | Escenario | Ke personajes

Ke Personajes presenta "Se hace difícil"

Ke Personajes sorprende con el estreno de "Se hace difícil", su nuevo single, a días de su primer show en el Estadio Ferro el 29 de noviembre.

21 de noviembre 2025 · 08:53hs
Ke Personajes presenta Se hace difícil

Ke Personajes presenta "Se hace difícil"

En la cuenta regresiva de su primer estadio ferro el 29 de noviembre, la banda dedica este lanzamiento a aquellos amores inolvidables. Ke Personajes culmina un año inolvidable marcando 30 shows por diferentes partes del mundo y coronandose como una de las bandas más convocantes.

Ke Personajes palpita su primer show en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre donde desplegarán un show histórico titulado “Odisea” a través de un repertorio especialmente pensado para la ocasión. Mientras tanto, la banda sorprendió a su público con el lanzamiento de “Se hace difícil”, una canción que invita a reflexionar sobre esos amores que cuestan dejarlos en el pasado.

eduardo crespo: el publico se apropio del ficer y lo defiende cada ano

Eduardo Crespo: "El público se apropió del FICER y lo defiende cada año"

el decorado se calla: la frase de la remera de fernando kosiak

"El decorado se calla": la frase de la remera de Fernando Kosiak

Cada palabra y melodía, es una certeza, un aprendizaje y al mismo tiempo una superación. Emanuel Noir lleva adelante la interpretación con su sello característico e impulsor hacia enfrentar cada situación que la vida presenta.

Embed

Ke Personajes vive uno de los años más importantes de su carrera, llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena. Dentro de muy poco será el momento de vivir junto a la banda “Odisea”, iniciando una travesía de desafíos, pasión y fuego, guiada por la luna en la oscuridad. Esta Odisea ardiente, es la representación de atravesar miedos y vencer fantasmas.

LEER MÁS: Ke Personajes lanzó una nueva canción: "Debió ser así"

Show en Ferro

Este explosivo y nuevo show en Buenos Aires, en el que sus fanáticos vivirán por primera vez una noche inolvidable, tendrá lugar en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de Enigmatickets.com.

Actualmente, Ke Personajes marcó el show número 29 de este 2025 frente a miles de personas en Córdoba. Pero anteriormente, en cada destino visitado, sus fanáticos presenciaron noches inolvidables a pura fiesta con sus canciones más icónicas.

Ke personajes presenta show Ferro
Noticias relacionadas
la mexicana fatima bosch gana miss universo 2025

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

mario martinez advirtio irregularidades en el salon provincial de artes visuales

Mario Martínez advirtió irregularidades en el Salón Provincial de Artes Visuales

melu de mondesert y jesus galiussi presentan te ame mucho, muy en boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

miss universo 2025: a que hora es la coronacion y como votar por la entrerriana aldana masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ver comentarios

Lo último

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Ultimo Momento
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

La UCR define en diciembre su nueva conducción y Martín Lousteau no buscará seguir al mando

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Policiales
Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Seguí: una mujer murió al ser embestida por un auto

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Ovación
Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Twickenham espera a Los Pumas: cinco cambios y vuelve Kremer

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

Los juveniles de Paracao, entre los mejores del país

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

El análisis de las entrerrianas campeonas con la Selección Argentina

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

La provincia
Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

Decomisan en Diamante casi una tonelada de pescado y lo sepultaron

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Dejanos tu comentario