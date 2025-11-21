Ke Personajes presenta "Se hace difícil"

Ke Personajes sorprende con el estreno de "Se hace difícil", su nuevo single, a días de su primer show en el Estadio Ferro el 29 de noviembre.

En la cuenta regresiva de su primer estadio ferro el 29 de noviembre, la banda dedica este lanzamiento a aquellos amores inolvidables. Ke Personajes culmina un año inolvidable marcando 30 shows por diferentes partes del mundo y coronandose como una de las bandas más convocantes.

Ke Personajes palpita su primer show en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre donde desplegarán un show histórico titulado “Odisea” a través de un repertorio especialmente pensado para la ocasión. Mientras tanto, la banda sorprendió a su público con el lanzamiento de “Se hace difícil”, una canción que invita a reflexionar sobre esos amores que cuestan dejarlos en el pasado.

Cada palabra y melodía, es una certeza, un aprendizaje y al mismo tiempo una superación. Emanuel Noir lleva adelante la interpretación con su sello característico e impulsor hacia enfrentar cada situación que la vida presenta.

Ke Personajes vive uno de los años más importantes de su carrera, llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena. Dentro de muy poco será el momento de vivir junto a la banda “Odisea”, iniciando una travesía de desafíos, pasión y fuego, guiada por la luna en la oscuridad. Esta Odisea ardiente, es la representación de atravesar miedos y vencer fantasmas.

Este explosivo y nuevo show en Buenos Aires, en el que sus fanáticos vivirán por primera vez una noche inolvidable, tendrá lugar en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de Enigmatickets.com.

Actualmente, Ke Personajes marcó el show número 29 de este 2025 frente a miles de personas en Córdoba. Pero anteriormente, en cada destino visitado, sus fanáticos presenciaron noches inolvidables a pura fiesta con sus canciones más icónicas.