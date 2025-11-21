Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Inteligencia artificial

Furor: los videos virales con Inteligencia Artificial llegaron a Entre Ríos

La velocidad a la que circulan videos virales hace que identificar si un contenido es auténtico o generado con inteligencia artificial sea muy difícil

21 de noviembre 2025 · 11:25hs
La velocidad a la que circulan videos virales hace que identificar si un contenido es auténtico o generado con inteligencia artificial sea una habilidad imprescindible. Los sistemas de IA facilitaron la creación de deepfakes y clips manipulados, que logran engañar incluso a espectadores experimentados. ¿Para qué se usa?, tiene un sólo objetivo, lograr más vistas y likes.

En los últimos días comenzaron a circular por las redes videos que se centran en distintos lugares de Entre Ríos, con figuras y siluetas muy difíciles de definir pero cuyas imágenes generan mucha inquietud. Villa Urquiza, Victoria y el río Paraná son protagonistas, y los mensajes se multiplican, entre los que creen en el fenómeno y los que advierten que, desde la irrupción de la IA, ya nada es lo que parece.

¿Real o falso?, una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

¿Real o falso?

Una extraña figura pelea con un gato en Laguna del Pescado en Victoria

En las redes sociales se viralizó un video donde se observa a una extraña figura no humana peleando con un gato y un perro. El hecho habría sucedido en Laguna del Pescado, Victoria, un lugar donde suelen sucedes episodios relacionados con ovnis. ¿Real o falso? Algunos sostienen que fue armado por Inteligencia Artificial.

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Un inquietante registro audiovisual capturado en las aguas del río Paraná se convirtió en las últimas horas en uno de los contenidos más compartidos en la plataforma X, donde miles de usuarios debaten sobre la naturaleza de una figura negra que flota y se desplaza lentamente cerca de la superficie.

Filmado desde la costa con un celular, el clip de apenas 20 segundos muestra un objeto alargado que avanza con la corriente, generando desde pánico hasta incredulidad entre quienes lo visualizan.

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

¿Figura real o truco de IA? Una presunta figura negra con ojos brillantes fue captada por un vecino en una zona rural de Villa Urquiza, la noche del jueves. El video ya genera polémica: algunos aseguran que es una entidad real, mientras otros dicen que es una creación con inteligencia artificial.

