Villa Urquiza ya recibe a una gran cantidad de visitantes y espera una temporada de verano exitosa

Con la llegada del calor, el camping de Villa Urquiza trabaja a pleno, sobre todo los fines de semana. El 5 de diciembre quedará inaugurada la playa

Si bien todavía no está habilitada la playa de Villa Urquiza, por la llegada del calor el camping de la localidad registra una importante afluencia de público desde hace algunas semanas, y esperan que se incremente aún más a partir hoy, con el inicio del fin de semana extra largo. Así lo confirmó a UNO Silvio Alarcón, secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Villa Urquiza, quien detalló que tanto los alojamientos como el camping y la zona de playa ya registran un importante flujo de visitantes, impulsado por el fin de semana largo, el buen clima y la amplia oferta de actividades.

“Además del camping, los complejos que hay en la ciudad están con bastante ocupación, y seguimos recibiendo muchas consultas para este fin de semana largo”, comentó, y agregó: “Ya en estas semanas previas, sobre todo los fines de semana en los que el tiempo acompaña, ha venido una gran cantidad de gente al camping; hay visitantes todos los días, incluso desde temprano siempre hay gente comiendo un asadito, disfrutando de la naturaleza o del río”.

Villa Urquiza.jpg El camping de Villa Urquiza es muy concurrido Gentileza: Villa Urquiza

Inauguran el Balneario en dos semanas

También mencionó que se están preparando para inaugurar el balneario y contar con bollado y guardavidas el viernes 5 de diciembre, y que ya tienen confirmada la fecha de la Fiesta de la Playa, un evento clásico de la ciudad que convoca a una verdadera multitud cada año: será el 11 de enero, con la presencia de De La Planta y otras bandas y solistas de renombre. “Estamos trabajando y poniendo todo a punto para recibir la temporada de verano”, subrayó Alarcón.

En cuanto a las condiciones de la playa, precisó que “actualmente el río está un poco crecido ahora por las lluvias del norte”, pero aclaró: “Esto no afecta al balneario, porque en Villa Urquiza tenemos bastante playa. Además el año pasado se hizo un refulado de más de 1.500 metros de arena, y la semana que viene se anuncia una tendencia a que el río baje”.

Además del balneario, otro de los atractivos fuertes del lugar es la pesca, que genera una afluencia constante todo el año. “Muchos vienen a pescar a Villa Urquiza incluso los días entre semana. Hay un sector que nosotros llamamos el Camino Costero, y tenemos un guía de pesca que tiene un microemprendimiento y lleva gente a pescar con devolución. Todos los días está saliendo la lancha con cuatro o cinco personas”, sostuvo.

En torno a los alojamientos, el funcionario refirió que en Villa Urquiza hay actualmente entre 500 y 600 plazas habilitadas por el Municipio, distribuidas en bungalows, cabañas, casas de alquiler y departamentos. “Todos los datos están disponibles en la página oficial del municipio, donde los turistas pueden comunicarse directamente con los complejos”, explicó.

Villa Urquiza

Aguardan una exitosa temporada en Villa Urquiza

Para Alarcón, el éxito turístico de Villa Urquiza se explica por varias razones: “Es una localidad pintoresca, con mucha vegetación, muy linda, y nuestra gente es cálida y amable. Además, brindamos todos los servicios que el turista necesita”, sostuvo.

En este marco, detalló que en los últimos años el municipio realizó importantes obras, entre ellas la incorporación de sanitarios, parrillas y renovaciones en infraestructura. “Estamos agregando entre 15 y 20 parrillas nuevas y reparando las que estaban deterioradas. También trabajamos en la cabina de cobro, el ingreso, la pintura y la parquización”, indicó.

Además, la localidad sigue revalorizando su patrimonio histórico. La parroquia Inmaculada Concepción, declarada Patrimonio Histórico Nacional, se encuentra en plena etapa de restauración, y es una obra que podrá ser visitada por los turistas en la temporada estival.

El funcionario también destacó la participación de Villa Urquiza dentro de la microrregión Río Nativo, que agrupa destinos desde San Benito hasta San Gustavo. En este marco, se articulan actividades y eventos conjuntos, como la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale, que se desarrolla este fin de semana.

Por otra parte, Alarcón recordó que la ciudad formó parte del rodaje de la película “La Emboscada”, que se estrenará la semana próxima en Paraná. El municipio anticipó que estará presente para acompañar la presentación, en reconocimiento al equipo que eligió los paisajes de Villa Urquiza como parte de su escenografía.

Villa Urquiza

Turismo estudiantil

Otro dato que contó es que desde septiembre Villa Urquiza también es sede de un movimiento creciente de turismo educativo. Más de 15 instituciones de Entre Ríos y Santa Fe realizaron campamentos y actividades guiadas en la localidad, utilizando el camping y participando de visitas organizadas por el área de Turismo.

“Los chicos se quedan dos o tres días, hacen actividades en la playa, juegos y se van muy contentos”, destacó Alarcón, y adelantó que este fin de semana recibirán a un contingente de Boy Scouts.

Valle María también se prepara para la época estival

Al igual que en Villa Urquiza, partir del 5 de diciembre Valle María inaugura oficialmente su temporada de playa con un doble boyado, servicio de guardavidas y espacios diferenciados para niños y adultos.

Las autoridades locales confirmaron que las condiciones del río son óptimas y que la playa está en perfectas condiciones para recibir a visitantes.

“Por ahora la altura del río está en condiciones excepcionales. La gente puede disfrutar de la playa a partir del 5 de diciembre”, dijo a UNO el coordinador de Turismo local, Franco Rohr.

Mientras tanto, la gente puede disfrutar de las instalaciones del camping, con parrillas, sanitarios, que se fueron acondicionando previo a cada verano para que estén en óptimas condiciones para el disfrute de los visitantes, con mayores comodidades tanto para los acampantes como para la gente que va durante una jornada con su familia o amigos.