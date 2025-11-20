Uno Entre Rios | Escenario | Thelma gonzález

Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan "Asonar"

Maby García y Thelma González visitaron la redacción de UNO para presentar Asonar, el álbum que compartirán en vivo el viernes 28 de noviembre

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

20 de noviembre 2025 · 08:00hs
Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan Asonar

FERNANDA RIVERO / UNO

Maby García y Thelma González visitaron la redacción de UNO para presentar Asonar, el álbum que compartirán en vivo el viernes 28 de noviembre, a las 21.30, en Casa Encendida (Andrés Pazos 179).

Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan "Asonar"

El grupo lo integran ellas dos junto con Majo Scattini, Valen Ludi y Carla Pérez Zárate, un equipo que trabajó durante más de un año en la propuesta. Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse escribiendo a Majo (3435330876) o Maby (3434570930). En puerta costarán 7.000 pesos.

melu de mondesert y jesus galiussi presentan te ame mucho, muy en boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

miss universo 2025: a que hora es la coronacion y como votar por la entrerriana aldana masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

En diálogo con UNO, García explicó que Asonar reúne canciones propias de dos compositoras que dan a conocer su obra por primera vez. Tanto ella como Scattini escribieron los temas que dieron origen al proyecto, con la intención de registrar esas creaciones y acercarlas al público. “Queríamos poner en conocimiento estas impresiones que nos movilizan, que son cantar y hacer música”, señaló.

La propuesta se presentó en el marco de una convocatoria del Feicac con una premisa clara: convocar a músicas mujeres y disidencias emergentes de Paraná. El objetivo consistió en integrar a artistas que están dando sus primeros pasos profesionales o que recién comienzan a ocupar lugares en los escenarios de la ciudad. Ese enfoque definió el espíritu del álbum y su dinámica de trabajo.

Si bien García ha participado en otros proyectos musicales, destacó que es la primera vez que se presenta como compositora con repertorio propio. González, reconocida por su labor con el acordeón, también se sumó desde nuevos roles: tocó el bajo y grabó voces, ampliando su participación artística.

Asonar incluye siete canciones que recorren distintos géneros dentro de una estética urbana y contemporánea. Hay ritmos que dialogan con el folklore y la canción latinoamericana, y también fusiones con milonga y candombe. La búsqueda se orientó a explorar distintos matices sin perder la identidad de cada compositora. La construcción de los arreglos fue colectiva: aunque las obras nacieron desde las composiciones de García y Scattini, la elaboración final involucró a todas las integrantes del proyecto.

La propuesta

Debido a la variedad instrumental del álbum, para la presentación, el grupo convocó intérpretes que completarán la formación en vivo. La propuesta incluirá además relatos de Maria Rosa Bertolami (La Chana), autora de textos que acompañaron el proceso creativo durante la grabación. Sus narraciones reconstruyen etapas de trabajo, decisiones estéticas y el vínculo entre las artistas. La noche contará también con intervenciones de danza y fotografía a cargo de integrantes del círculo de trabajo de la agrupación.

Además, antes del lanzamiento en Casa Encendida, las artistas fueron invitadas a presentarse como teloneras en el show que brindó Susy Shock en Paraná hace dos semanas, donde compartieron por primera vez algunos de los temas del álbum. Así, la experiencia fue un impulso para avanzar con la presentación oficial y acercó nuevas escuchas. El álbum puede encontrarse en YouTube bajo el nombre Asonar – Maby y Majo.

LEER MÁS: El FICER anunció su programación y novedades para este año

Thelma gonzález Maby García Asonar Música
Noticias relacionadas
Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

entre rios cantada llega a nogoya con un encuentro dedicado a jose maria fernandez unsain

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

julio chivel llevara toca piazzolla al 4° festival internacional da gaita en brasil

Julio Chivel llevará "Toca Piazzolla" al 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil

Ver comentarios

Lo último

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ultimo Momento
Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Policiales
Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Ovación
FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

La provincia
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Dejanos tu comentario