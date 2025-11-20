Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan "Asonar"

Maby García y Thelma González visitaron la redacción de UNO para presentar Asonar, el álbum que compartirán en vivo el viernes 28 de noviembre

Maby García y Thelma González visitaron la redacción de UNO para presentar Asonar, el álbum que compartirán en vivo el viernes 28 de noviembre, a las 21.30, en Casa Encendida (Andrés Pazos 179).

El grupo lo integran ellas dos junto con Majo Scattini, Valen Ludi y Carla Pérez Zárate, un equipo que trabajó durante más de un año en la propuesta. Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse escribiendo a Majo (3435330876) o Maby (3434570930). En puerta costarán 7.000 pesos .

En diálogo con UNO, García explicó que Asonar reúne canciones propias de dos compositoras que dan a conocer su obra por primera vez. Tanto ella como Scattini escribieron los temas que dieron origen al proyecto, con la intención de registrar esas creaciones y acercarlas al público. “Queríamos poner en conocimiento estas impresiones que nos movilizan, que son cantar y hacer música”, señaló.

La propuesta se presentó en el marco de una convocatoria del Feicac con una premisa clara: convocar a músicas mujeres y disidencias emergentes de Paraná. El objetivo consistió en integrar a artistas que están dando sus primeros pasos profesionales o que recién comienzan a ocupar lugares en los escenarios de la ciudad. Ese enfoque definió el espíritu del álbum y su dinámica de trabajo.

Si bien García ha participado en otros proyectos musicales, destacó que es la primera vez que se presenta como compositora con repertorio propio. González, reconocida por su labor con el acordeón, también se sumó desde nuevos roles: tocó el bajo y grabó voces, ampliando su participación artística.

Asonar incluye siete canciones que recorren distintos géneros dentro de una estética urbana y contemporánea. Hay ritmos que dialogan con el folklore y la canción latinoamericana, y también fusiones con milonga y candombe. La búsqueda se orientó a explorar distintos matices sin perder la identidad de cada compositora. La construcción de los arreglos fue colectiva: aunque las obras nacieron desde las composiciones de García y Scattini, la elaboración final involucró a todas las integrantes del proyecto.

La propuesta

Debido a la variedad instrumental del álbum, para la presentación, el grupo convocó intérpretes que completarán la formación en vivo. La propuesta incluirá además relatos de Maria Rosa Bertolami (La Chana), autora de textos que acompañaron el proceso creativo durante la grabación. Sus narraciones reconstruyen etapas de trabajo, decisiones estéticas y el vínculo entre las artistas. La noche contará también con intervenciones de danza y fotografía a cargo de integrantes del círculo de trabajo de la agrupación.

Además, antes del lanzamiento en Casa Encendida, las artistas fueron invitadas a presentarse como teloneras en el show que brindó Susy Shock en Paraná hace dos semanas, donde compartieron por primera vez algunos de los temas del álbum. Así, la experiencia fue un impulso para avanzar con la presentación oficial y acercó nuevas escuchas. El álbum puede encontrarse en YouTube bajo el nombre Asonar – Maby y Majo.