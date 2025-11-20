El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Tribunal de Cuentas ya tiene iniciadas las actuaciones administrativas correspondientes para investigar el faltante de más de 100 millones de pesos.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos llevó adelante tareas de auditoría en el marco del Programa Nacional de Refuerzo Alimentario (RAN), destinado a garantizar el derecho a la alimentación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en la provincia.

En el ámbito de la Red Federal de Control Público, el Tribunal de Cuentas de la Provincia lleva adelante la tarea de controlar los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en Entre Ríos, procurando que las políticas públicas de contención, promoción, desarrollo, integración e igualdad social lleguen a quienes realmente las necesitan, evaluando su desempeño y contribuyendo a su mejoramiento.

Ante las denuncias realizadas por la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, respecto a irregularidades detectadas en controles internos por un monto que alcanza los 103 millones de pesos, el Tribunal de Cuentas reforzó las acciones de control de los fondos públicos destinados a los comedores escolares en todo el territorio provincial.

La auditoría del Tribunal de Cuentas

En esta línea, auditores del Tribunal de Cuentas profundizaron las acciones de control del Programa Refuerzo Alimentario Nacional (RAN), realizando visitas y controles en diversos establecimientos educativos de los Departamentos Paraná, Diamante y Concordia, mediante un muestreo que permitió fiscalizar la ejecución y utilización de los recursos invertidos.

Durante 2025, la inversión total para el funcionamiento de este Programa en Entre Ríos alcanzó los $2.422.678.148,80; y en el marco de las irregularidades denunciadas por la Dirección de Comedores Escolares que se cuantificaron en la suma de $103.000.000, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ya tiene iniciadas las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de investigar la responsabilidad de funcionarios y empleados de comedores escolares que, por acción u omisión, pudieran haber generado un daño o perjuicio al Estado Provincial.

Finalmente, cabe destacar la importancia de los controles permanentes que realiza el Tribunal de Cuentas sobre los distintos programas ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Humano, dada la sensibilidad y el impacto social de estas políticas. En auditorías anteriores, el organismo ha detectado irregularidades en diversos programas -como ocurrió en el Programa Jóvenes Emprendedores, que derivó en una denuncia penal- lo que pone de manifiesto la relevancia de la labor de control para asegurar que los fondos públicos lleguen efectivamente a su destino y cumplan el objetivo para el cual fueron asignados.