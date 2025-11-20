Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Uno Entre Rios | Escenario | Te amé mucho, muy

20 de noviembre 2025 · 13:02hs
El sábado 22 de noviembre, a las 21, Melu De Mondesert y Jesús Galiussi compartirán “Te amé mucho, muy” en Boston, ubicado en Corrientes 527. La propuesta reúne textos de desamor y canciones que recuperan hitos del repertorio romántico.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a $8.000 mediante transferencia; en puerta tendrán un valor de $10.000. Para adquirirlas, comunicarse al 343 4389470.

