Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

El sábado 22 de noviembre, a las 21, Melu De Mondesert y Jesús Galiussi compartirán “Te amé mucho, muy” en Boston (Paraná)

El sábado 22 de noviembre, a las 21, Melu De Mondesert y Jesús Galiussi compartirán “Te amé mucho, muy” en Boston, ubicado en Corrientes 527. La propuesta reúne textos de desamor y canciones que recuperan hitos del repertorio romántico.