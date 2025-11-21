Uno Entre Rios | La Provincia | Río Paraná

Misteriosa silueta oscura en el río Paraná causa controversia

Un inquietante registro audiovisual capturado en las aguas del río Paraná se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en la plataforma X.

21 de noviembre 2025 · 10:08hs
La misteriosa silueta oscura en el río Paraná que causa controversia.

Un inquietante registro audiovisual capturado en las aguas del río Paraná se convirtió en las últimas horas en uno de los contenidos más compartidos en la plataforma X, donde miles de usuarios debaten sobre la naturaleza de una figura negra que flota y se desplaza lentamente cerca de la superficie.

Filmado desde la costa con un celular, el clip de apenas 20 segundos muestra un objeto alargado que avanza con la corriente, generando desde pánico hasta incredulidad entre quienes lo visualizan.

La misteriosa figura en el río Paraná

La calidad borrosa de la grabación alimenta todo tipo de interpretaciones: mientras algunos internautas juran que se trata del cadáver de un caballo arrastrado por la crecida, otros aseguran reconocer la forma de un ciervo o incluso de un animal doméstico grande. Una porción de los comentarios apunta a que se trata de un video antiguo que resurge periódicamente en momentos de creciente del río, utilizado para generar clics y reacciones.

El miedo se instaló rápidamente en los hilos de respuestas, con usuarios de Entre Ríos y Corrientes manifestando preocupación por bañistas y pescadores, al tiempo que surgen teorías más fantásticas que van desde yacarés gigantes hasta supuestos “monstruos del Paraná”. La ausencia de referencias geográficas precisas y la falta de fecha en el material dificultan cualquier verificación inmediata.

Hasta el momento ninguna autoridad ambiental o prefectura se ha pronunciado sobre el origen del video, que acumula cientos de miles de reproducciones en menos de 48 horas. Biólogos consultados por este medio coinciden en que lo más probable es que se trate de un animal muerto en descomposición, fenómeno habitual durante las crecidas que arrastran ganado desde campos inundados.

Mientras el debate continúa en ascenso, el episodio pone nuevamente en evidencia cómo un simple registro sin contexto puede desencadenar oleadas de desinformación y temor colectivo en las redes, recordando casos similares de “criaturas misteriosas” que terminaron siendo troncos, bolsas de residuos o animales comunes vistos desde ángulos engañosos.

