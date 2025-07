Duki presentó 5202: un viaje visual y musical por su gira mundial.

Duki lanzó 5202, su nueva mixtape visual y sonora en plena gira mundial

Un emotivo agradecimiento a los fans tras el lanzamiento de 5202

Desde sus redes sociales, Duki compartió una reflexión que resume el espíritu de este trabajo: "Gracias por tantos años juntos diablas y diablos, por tantos sueños y metas cumplidas. Casi 9 años después acá seguimos, haciendo esto porque de verdad siento y sentí que era lo único en lo que era bueno, lo único que despertó magia en mí. Gracias por permitirme vivir y seguir viviendo de esto. 'El sueño del pibe'. 5202".

Más que un álbum tradicional, 5202 fue concebido como una experiencia integral. Cada videoclip registra escenas reales de su paso por más de 45 ciudades en 12 países, con funciones agotadas en Estados Unidos, Europa y América Latina.

El primer adelanto, "Golfista", superó los 15 millones de reproducciones y rápidamente ingresó al Top 50 de Argentina, con una presentación en vivo durante un show sold out en el Movistar Arena. Luego llegó "No me Alcanza", lanzado desde España el día de su cumpleaños, como un regalo personal y hacia su público.

En lo que va del año, Duki agotó 8 fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires y realizó 11 funciones con entradas agotadas en Estados Unidos, incluyendo el mayor concierto en solitario de un artista urbano argentino en ese país. También hizo escala con localidades agotadas en Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

La gira mundial de 5202 continuará por Colombia, Perú, Ecuador, México y España, con paradas en escenarios icónicos como el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el Coliseum de A Coruña y el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En Buenos Aires, luego de agotar 10 funciones, Duki anunció una nueva fecha para el miércoles 17 de diciembre, cerrando el año en su ciudad con una noche que promete ser épica.