Diseño cartonero: el lado lúdico y utilitario de un material noble

Rehecho en Argentina es el lema de Diseño Cartonero, el emprendimiento de Santiago Morahan, un artista paranaense cuya materia prima en su trabajo es el cartón.

Se dice que el cartón –inventado en China hace varios siglos– recibe este nombre por tratarse de una carta gruesa, ya que se forma de varias capas de papel superpuestas, con base de fibra virgen o de papel reciclado, que lo hace más resistente y duradero que el papel. Si bien el uso más importante de este material es como empaque o contenedor, es evidente que sus infinitas potencialidades no han sido del todo exploradas.

De esto se ha encargado Santiago Morahan: lámparas, objetos de diseño y hasta mobiliario forman parte de su universo creativo, que haciendo gala de su ingenio supo demostrar la nobleza de este material que se descarta con frecuencia e inconciencia.

Pero dentro de sus creaciones, las que más llegan al corazón –quizás por una cuestión lúdica– son sus excelentes modelos a escala de autos clásicos y vehículos 4x4.

Escenario dialogó con él sobre su oficio, técnicas y secretos de maquetista.

“A principios de 2007 me encontraba sin trabajo, no encontraba nada y precisaba hacerme de un ingreso. Fue así que eché mano a mi oficio de maquetista y lo llevé hacia un lado más utilitario: comencé a diseñar y construir mobiliario, luminarias y útiles escolares y de oficina con cartón corrugado reutilizado, que es un material accesible y noble. Con el tiempo, fui incorporando otros materiales como tetrapack, PET y madera de tarimas”, rememoró.

Este artista supo aprovechar los conocimientos que adquirió en el Secundario, en una escuela técnica, que le dio nociones de carpintería, aeromodelismo y soldadura. “Mi hermano me enseñó el oficio de maquetista y de ahí fui avanzando. Estudié Arquitectura un tiempo, y así fue como aprendí a planificar un diseño y con lecturas y prácticas comencé a adquirir cierto criterio de qué, para quién y cómo ejecutar y construir un proyecto”, explicó.

Cabe destacar que para sus proyectos utiliza cartón corrugado comprado a cartoneros por un precio mayor al que se les ofrece en las recicladoras, con el fin de convertirlo en objetos de diseño.

Lo fundamental a la hora de crear, dice Morahan, es proyectar: “Básicamente se diseña el objeto, se consigue el material que siempre es recuperado, nunca comprado de fábrica, se dibuja y se procede a construirlo. Al ser el proceso proyectual algo muy personal y situado, uno se debe adaptar a las circunstancias que le tocan y no al revés. Algo que hay que tener en claro con esta clase de trabajo en puntual es que la única estandarización es que no hay estandarización.

Cochazos

–Tus modelos de autos y otros vehículos son muy precisos, ¿te considerás fierrero?

–Más bien me gusta pensar bajo qué circunstancias y para satisfacer qué necesidades se diseñó un producto. Eso también te ayuda a dilucidar si ese producto fue concebido por una necesidad genuina o una necesidad inventada. En mi caso particular me enfoco en algunos vehículos porque considero que la movilidad y el transporte son cruciales en nuestras vidas. En nuestra cotidianeidad necesitamos trasladarnos constantemente, ya sea para ir a la escuela, al trabajo, hacer trámites o, si tenemos la suerte, poder viajar por placer. Razón por la cual, pasamos mucho tiempo sobre vehículos.

–¿Algún modelo que destaques porque te llevó más tiempo o te resultó un desafío hacerlo?

–El año pasado le regalé un motorhome 4x4 desmontable de diseño propio a mi hermano, y hace un par de días terminé un Jeep Kaiser M715, la versión militar de la Gladiator. Debo reconocer que no soy de buscar planos, así que recurro mucho al famoso “ojímetro”, y si bien eso puede agilizar varios trámites, a veces también trae problemas de ensamblado.

También disfruté mucho de hacer un Ford A que me pidió un compañero de trabajo.

–Tengo entendido que también sos docente. ¿Me contás un poco de esa faceta tuya?

–Es un trabajo que, en su faceta exclusivamente pedagógica, disfruto mucho. Me da la posibilidad de trabajar, investigar y perfeccionar técnicas, y la retroalimentación y socialización de conocimientos con los gurises y colegas enriquece el bagaje de recursos intelectuales, sobre los cuales se pueden construir recursos físicos, siempre que haya voluntad para eso. Me siento afortunado y agradecido por eso.

–Si alguien quiere comprar un modelo, ¿cómo puede contactarte?

–Buscando Diseño Cartonero en Facebook o en Instagram.

Una actitud solidaria

Si bien en la capital entrerriana no se cuenta –excepto en algunas plazas puntuales– con contenedores exclusivos para material reciclable, la separación de residuos en origen es una medida que podemos incorporar en nuestros hogares para colaborar con quienes viven del reciclaje.

Lo recomendable es usar un tacho diferente para los residuos reciclables, como cartón, papel, plástico, latas y vidrio. También se pueden depositar en una bolsa o caja y posteriormente colocar todos los reciclables juntos. Al estar limpios y secos, no generan olor, se pueden acumular y retirar una vez por semana.

Es fundamental procurar siempre que los residuos reciclables estén limpios y secos. Es imprescindible para que no se contamine el material para que pueda ser reciclado.