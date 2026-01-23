Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

Uno Entre Rios | Escenario | Día del Músico

Por Fernanda Rivero

23 de enero 2026 · 07:33hs
En Argentina, el Día del Músico se celebra cada 23 de enero, una fecha que reconoce el trabajo, la trayectoria y el aporte cultural de quienes desarrollan su actividad en el ámbito musical, en todos sus géneros y formatos.

La conmemoración coincide con el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, ocurrido el 23 de enero de 1950. Músico, compositor y poeta, Spinetta es una de las figuras centrales de la música argentina y latinoamericana, con una obra que marcó a distintas generaciones y atravesó proyectos fundamentales como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y su extensa carrera solista.

La fecha fue establecida por ley nacional, a partir de una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), con el objetivo de homenajear a Spinetta y, al mismo tiempo, visibilizar el rol social, cultural y laboral de las y los músicos en el país.

El Día del Músico propone reconocer a quienes crean, interpretan, producen, enseñan y sostienen la música como trabajo, muchas veces desde circuitos independientes y territoriales. También busca poner en valor a la música como una forma de expresión colectiva, ligada a la identidad, la memoria y la vida cotidiana de las comunidades.

Cada 23 de enero, la fecha invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la música en la cultura argentina y sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical, en un país donde la producción artística tiene una fuerte raíz federal y diversa.

