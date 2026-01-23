En Argentina, el Día del Músico se celebra cada 23 de enero, una fecha que reconoce el trabajo, la trayectoria y el aporte cultural de quienes desarrollan su actividad en el ámbito musical, en todos sus géneros y formatos.
Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina
Por Fernanda Rivero
Día del Músico por Luis Alberto Spinetta
La conmemoración coincide con el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, ocurrido el 23 de enero de 1950. Músico, compositor y poeta, Spinetta es una de las figuras centrales de la música argentina y latinoamericana, con una obra que marcó a distintas generaciones y atravesó proyectos fundamentales como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y su extensa carrera solista.
La fecha fue establecida por ley nacional, a partir de una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), con el objetivo de homenajear a Spinetta y, al mismo tiempo, visibilizar el rol social, cultural y laboral de las y los músicos en el país.
El Día del Músico propone reconocer a quienes crean, interpretan, producen, enseñan y sostienen la música como trabajo, muchas veces desde circuitos independientes y territoriales. También busca poner en valor a la música como una forma de expresión colectiva, ligada a la identidad, la memoria y la vida cotidiana de las comunidades.
Cada 23 de enero, la fecha invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la música en la cultura argentina y sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical, en un país donde la producción artística tiene una fuerte raíz federal y diversa.