Uno Entre Rios | Escenario | Deftponys

Deftponys celebra sus 3 años con un show en Limbo Pub

La banda Deftponys cumple tres años de trayectoria y lo celebrará con un show el sábado 13 de septiembre en Limbo Pub

9 de septiembre 2025 · 13:29hs
Deftponys 

Deftponys 

La banda Deftponys cumple tres años de trayectoria y lo celebrará con un show el sábado 13 de septiembre en Limbo Pub, Paraná, lugar donde comenzó todo. La puerta abrirá a las 21 y las entradas están disponibles a través de Ticketway.

Deftponys en Limbo Pub

En estos tres años, Deftponys recorrió ciudades como Paraná, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, dejando su huella en cada escenario y construyendo una comunidad de seguidores que los acompaña en cada presentación.

Magma

Magma llega a La Vieja Usina para repasar su trayectoria

 Juegos Culturales Entrerrianos 2025

La final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos reunió a más de 100 jóvenes en General Ramírez

En la celebración también participará Dear Breña, tributo a A Perfect Circle desde Buenos Aires, banda con la que compartieron su primer show en Limbo Pub, en 2021. La noche promete repasar sus mejores canciones y revivir recuerdos de los conciertos que marcaron estos primeros tres años.

LEER MÁS: Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Deftponys Limbo Pub show recital
Noticias relacionadas
Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana.

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

Catarsis divina

Tres estrenos de Teatro del Bardo inauguran la nueva sala del Juan L. Ortiz

Ver comentarios

Lo último

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Ultimo Momento
Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

Inauguración del Salón de Usos Múltiples, presentación de la Revista Digital de AMET, y capacitación para Delegados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

Policiales
San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Ovación
Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

Venezuela se la juega ante Colombia

Venezuela se la juega ante Colombia

La provincia
Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista está enganchado de la luz

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista "está enganchado de la luz"

Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú

Prohíben el uso de monopatines eléctricos en las calles de Gualeguaychú

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica

Concordia será sede del Primer Encuentro de Cultura Guaraní - Jesuítica

Dejanos tu comentario