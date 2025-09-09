La banda Deftponys cumple tres años de trayectoria y lo celebrará con un show el sábado 13 de septiembre en Limbo Pub, Paraná, lugar donde comenzó todo. La puerta abrirá a las 21 y las entradas están disponibles a través de Ticketway.
Deftponys celebra sus 3 años con un show en Limbo Pub
9 de septiembre 2025 · 13:29hs
Deftponys en Limbo Pub
En estos tres años, Deftponys recorrió ciudades como Paraná, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, dejando su huella en cada escenario y construyendo una comunidad de seguidores que los acompaña en cada presentación.
En la celebración también participará Dear Breña, tributo a A Perfect Circle desde Buenos Aires, banda con la que compartieron su primer show en Limbo Pub, en 2021. La noche promete repasar sus mejores canciones y revivir recuerdos de los conciertos que marcaron estos primeros tres años.