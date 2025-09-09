Uno Entre Rios | Ovación | Catalina Borrero Müller

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Catalina Borrero Müller integrará el plantel de Las Panteritas en el certamen que se disputará en Lima, del 17 al 21 de septiembre.

9 de septiembre 2025
Catalina Borrero Müller está ante una importante chance para su carrera.

Catalina Borrero Müller está ante una importante chance para su carrera.

La Selección Argentina U17 de vóley confirmó el listado para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría que se jugará del 17 al 21 de septiembre en Lima. En el plantel de Las Panteritas se encuentra la paranaense Catalina Borrero Müller.

La jugadora del Paraná Rowing Club y el resto de las convocadas ya se encuentran en Perú disputando una gira amistosa previa al inicio del certamen, tras haber estado concentradas en las instalaciones del Cenard.

Ecuador gana 1 a 0 tras el primer tiempo. 

Argentina pierde con Ecuador en la última fecha: Otamendi fue expulsado

Los Juegos Jadar están en pleno desarrolo.

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Será una excelente oportunidad para la deportista entrerriana de codearse con las mejores del continente y mostrarse en la consideración del cuerpo técnico Albiceleste.

