Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana.

El periodismo musical argentino está de luto. Juan Ortelli, reconocido periodista y ex director de la revista Rolling Stone Argentina, falleció a los 43 años. La noticia sacudió a colegas, artistas y lectores que lo siguieron durante más de dos décadas.
El periodista Juan Ortelli, ex director de Rolling Stone Argentina y referente de la cultura urbana, falleció a los 43 años por causas naturales.
Ortelli fue mucho más que un periodista: se convirtió en una voz clave para comprender la transformación de la música en el país. Su trabajo fue fundamental para visibilizar el fenómeno del rap, el trap y la cultura urbana, acompañando el crecimiento de artistas que hoy son referentes internacionales.
Nacido en Buenos Aires, se formó en la Universidad de Buenos Aires y desde joven se volcó al periodismo cultural. Su llegada a Rolling Stone marcó un antes y un después: primero como redactor y luego como director, impulsó coberturas innovadoras y entrevistas profundas con músicos de todos los géneros.
Durante su gestión, la revista se consolidó como un espacio de referencia para la música argentina y latinoamericana. Ortelli apostó por dar visibilidad a nuevas voces y tendencias, y fue uno de los primeros en poner el foco en el movimiento del freestyle y las batallas de rap, mucho antes de que se convirtieran en un fenómeno masivo.
Además de su trabajo en Rolling Stone, colaboró con distintos medios y proyectos culturales. Su estilo directo, su curiosidad y su capacidad para conectar con los artistas lo convirtieron en una figura respetada y querida en el ambiente.
La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Músicos, colegas y seguidores destacaron su generosidad, su mirada innovadora y su aporte a la cultura joven.
"Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", escribió su hermano en el perfil de Instagram del periodista.