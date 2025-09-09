Uno Entre Rios | Escenario | Juan Ortelli

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

El periodista Juan Ortelli, ex director de Rolling Stone Argentina y referente de la cultura urbana, falleció a los 43 años por causas naturales.

9 de septiembre 2025 · 11:41hs
Conmoción por la partida de Juan Ortelli

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana.

El periodismo musical argentino está de luto. Juan Ortelli, reconocido periodista y ex director de la revista Rolling Stone Argentina, falleció a los 43 años. La noticia sacudió a colegas, artistas y lectores que lo siguieron durante más de dos décadas.

Ortelli fue mucho más que un periodista: se convirtió en una voz clave para comprender la transformación de la música en el país. Su trabajo fue fundamental para visibilizar el fenómeno del rap, el trap y la cultura urbana, acompañando el crecimiento de artistas que hoy son referentes internacionales.

Pedro Capó en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

Luto en la cultura joven: murió Juan Ortelli, referente del rap, el trap y el freestyle

Juan Ortelli (1).jpeg

Nacido en Buenos Aires, se formó en la Universidad de Buenos Aires y desde joven se volcó al periodismo cultural. Su llegada a Rolling Stone marcó un antes y un después: primero como redactor y luego como director, impulsó coberturas innovadoras y entrevistas profundas con músicos de todos los géneros.

Durante su gestión, la revista se consolidó como un espacio de referencia para la música argentina y latinoamericana. Ortelli apostó por dar visibilidad a nuevas voces y tendencias, y fue uno de los primeros en poner el foco en el movimiento del freestyle y las batallas de rap, mucho antes de que se convirtieran en un fenómeno masivo.

Además de su trabajo en Rolling Stone, colaboró con distintos medios y proyectos culturales. Su estilo directo, su curiosidad y su capacidad para conectar con los artistas lo convirtieron en una figura respetada y querida en el ambiente.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Músicos, colegas y seguidores destacaron su generosidad, su mirada innovadora y su aporte a la cultura joven.

"Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional", escribió su hermano en el perfil de Instagram del periodista.

Juan Ortelli Cultura Urbana Hip Hop
Noticias relacionadas
Catarsis divina

Tres estrenos de Teatro del Bardo inauguran la nueva sala del Juan L. Ortiz

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Victoria Yani dictará un taller de fotografía creativa en la Casa de la Cultura.

Victoria Yani dictará un taller de fotografía creativa en la Casa de la Cultura

Diana Zapata

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Ver comentarios

Lo último

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Ultimo Momento
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Policiales
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Ovación
Mariano Kremer busca escribir su propia historia

Mariano Kremer busca escribir su propia historia

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

La provincia
Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

Presentarán el libro Camino Animal- El Método, que destaca el valor de la terapia con caballos

Presentarán el libro "Camino Animal- El Método", que destaca el valor de la terapia con caballos

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Dejanos tu comentario