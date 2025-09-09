Uno Entre Rios | Ovación | Juegos

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

En Rosario como sede central, Santa Fe y Rafaela se desarrollan desde este martes los Juegos de Jadar 2025.

9 de septiembre 2025 · 18:51hs
Los Juegos Jadar están en pleno desarrolo.

Prensa Juegos de Jadar.

Los Juegos Jadar están en pleno desarrolo.

Con una multitud colmando el Fan Fest del Parque Independencia de Rosario desde las primeras horas de este martes comenzaron oficialmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025, el evento que marca un hito en la historia del deporte nacional con la participación de más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de los 24 distritos del país. La competencia cuenta con un buen número de entrerrianos que forman parte de los diferentes deportes en la primera edición.

Más de 4.000 niñas y niños de escuelas de Rosario y la región fueron los primeros en recorrer el predio, en el marco del programa educativo de Visitas Guiadas, que conecta a estudiantes con el espíritu olímpico y paralímpico.

 Juegos Culturales Entrerrianos 2025

La final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos reunió a más de 100 jóvenes en General Ramírez

Los voluntarios de la competencia que contará desde el martes con la presencia de Entre Ríos.

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

La jornada inaugural combinó deporte, participación masiva, visitas institucionales y una atmósfera festiva que confirma a Rosario como capital deportiva del país. En el plano competitivo, la acción se puso en marcha con las primeras disciplinas: ajedrez, bádminton, voleibol, voleibol playa, tiro con arco, gimnasia artística, patinaje artístico, tenis de mesa y para tenis de mesa. Al mismo tiempo, en la Laguna Setúbal de Santa Fe capital se desarrollaron las pruebas de remo y para remo, consolidando el carácter provincial del evento. Además, otras disciplinas iniciaron sus entrenamientos en distintos escenarios deportivos.

Este miércoles seguirán los juegos en Rosario como sede principal; Santa Fe y Rafaela.

La delegación de Entre Ríos en los Juegos

La lista completa de la delegación entrerriana: atletismo (6): Sergio Pandiani, Carmela Cocco, Juan Manuel Charadia, Uriel Ayrton Britos, Sebastián Tommasi y Victoria Zanolli.

Bádminton (2): Abril Maili y Joaquín Espinosa Ale.

Boxeo (3): Ayrton Araujo, Sofía Palacio, Alan Godoy.

Ciclismo (15): Ingrid Janet Schenfeld, Maximiliano Facundo Romanutti, Daniel Guillermo Ríos, Milagros Johana Sanabria, Agostina Nerea Fagnani, Nidia Rocío Leyes, Luciana Romina Pretti, Natalia Mariela Juricich, Gisela Catalina Banegas, Exequiel David, Lautaro Contini, Maximiliano José Buenar, María Claudia Micceli, Marian Soledad Magallan y Alan Abdón Ovando.

Judo (3): Roque Isaías Barrios, María Barrios h Roxana Vega.

Karate (2): Dylan Ariel Balcaza y Camila Sofía Godoy.

Levantamiento de pesas (3): Juan Pablo Capovilla Otranto, Rocío Belén Estéche y Luciana Ailén Chiappella.

Lucha olímpica (8): Franco Gabriel Chialanza, Franco Lescano, Nicolás Vitasse, Jesús Roberto Lubo, Martín Omar Paz, Sofía Valentina Silva, Abril Zapata y Néstor Medina.

Taekwondo (7): Brenda Ruiz Díaz, Micaela Cuevas, Johanna Escudero, Sabrina Silvia Rodríguez, Aldana Belén García, Nehemías Frías y Máximo Lafrattti.

Tenis de mesa (1): Agustín Asmu.

Tiro con arco (2): Sergio Arnaldo Mascheni y Nelson Fabio Salinas

Triatlón (8): Juan Hipólito Stiechr, Federico Ruiz Patat, Agustín Wendler Kossmann, Máximo Bautista Andino, María Victoria Rivero, Guadalupe Quintana, Yamila Susana Alarcón y

Luca Castella.

Vóley playa (4): Juana Jacob, Micaela Blanc, Giovani Lovera, Ramiro Schonfeld

Ajedrez (2): Adiano Gaspar De Lima Salguero y Evelyn Ulrich Kappes

Ecuestre (2): Joaquín Gonzalo Albisu y Federico Tonelli.

Para atletismo (3): Brisa Roldán, Sofía Casse y Rosario Trinidad Coppola Molina.

Para ciclismo (3): Rodrigo Fernando López, Maximiliano Ramón Gómez y Daniel Omar Juárez

Para powerlifting (1): Martín Alejandro Milessi.

Para taekwondo (1): Miguel Galeano

Vóleibol (12): Sofía Bessone, Valentina Cian, Lucía Schegtel, Luciana Erbes, Naiara Baranovic, Maite Girard, Eugenio Martínez, Camila Pérez, Juliana Lguizamón, Emilia Bernachea, Kiara Contini y Catalina Taravini.

Remo (5): Caetano Ivar Merlo, Emiliano Oscar Calderón, Hipólito Brasesco, Luciano Moreyra y Lisa Farías

Canotaje (9): María Magdalena Garro, Baltazar Itria, Bautista Itria, Julián Caino, Priscila Antonella Vukonich , Micaela Paola Maslein, Zoe Selene Itria, José Luis Rougier y Roberto Carlos Palacios.

Para canotaje (1): Marcos Alejandro Domínguez.

Pelota (4): Alma Ernestina Lardit, Melina Anabel Spahn, David Emiliano Reynoso y Santiago Markel Reh.

Juegos Rafaela Santa Fe Rafaela
