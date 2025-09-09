Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito.

Detectaron un camión con 1.000 kilos de dorado sin habilitación sanitaria ni condiciones de conservación. El cargamento fue decomisado en Paso Cerrito.

Personal policial del puesto de control vial Paso Cerrito , junto a agentes de Recursos Naturales y Fiscalización, realizó un operativo de control de vehículos y personas en el kilómetro 341 de la Ruta Nacional Nº 14, en sentido sur-norte.

Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron un camión con caja térmica, perteneciente a un frigorífico de pescado, que viajaba desde la ciudad de Concordia hacia Bella Vista, en la provincia de Corrientes. El vehículo era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en Bella Vista.

Detectaron transporte ilegal de dorado en Entre Ríos

Dorado (3).jpeg

Al inspeccionar la parte trasera del camión, los agentes constataron que transportaba aproximadamente 1.000 kilos de dorado, cargados a granel sobre el suelo del equipo térmico, con restos de pasto y sangre, y sin las condiciones adecuadas de conservación. El pescado no estaba contenido en cajones con hielo ni acompañado por la documentación sanitaria obligatoria para su tránsito interjurisdiccional.

Además, la guía de tránsito presentada por el conductor había sido emitida en la provincia de Buenos Aires y no correspondía ni al vehículo inspeccionado ni a la mercadería transportada.

Frente a estas irregularidades, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Pesca de Entre Ríos Nº 4.892 y a la reciente Ley de Protección del Dorado Nº 11.175, sancionada a fines de 2024, que prohíbe la pesca comercial, el acopio, la venta, tenencia y tránsito del dorado en la provincia, al haber sido declarado pez de interés turístico provincial para su conservación. Como resultado, se procedió al decomiso total del cargamento.

Este operativo forma parte de las acciones conjuntas destinadas a preservar los recursos naturales de Entre Ríos y a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca y transporte de productos ictícolas.