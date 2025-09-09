La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Avanza la transformación en autovía de la Ruta Nacional 18, que mejorará la conexión de zonas productivas clave de Entre Ríos

Validad Nacional avanza con la transformación en autovía de la Ruta Nacional 18, a lo largo de los primeros tramos que se extienden por unos 135 kilómetros hasta la intersección de la provincial 20, en el acceso a Villaguay. El objetivo de la ejecución de esta obra es elevar la capacidad actual y aumentar la seguridad de este corredor estratégico, que forma parte del conjunto de rutas que conectan los puertos de Coquimbo y Valparaíso en el centro de Chile con Porto Alegre en el sur de Brasil.

En el primer tramo, que se desarrolla entre arroyo Sauce Grande y la localidad de Las Tunas, actualmente se trabaja en simultáneo en diversos frentes . Por un lado, se ejecutan trabajos de pavimentación con carpeta asfáltica en diferentes sectores, como en el acceso a San Antonio y en el empalme con la ruta provincial 32. También se desarrollan tareas como ejecución de terraplenes y bases de broza y suelo calcáreo en sectores como la travesía urbana de Las Tunas. Asimismo, se realiza la colocación de barreras new jersey en el sector del acceso a Viale.

Segundo tramo

Con una longitud de 67,85 kilómetros, el segundo tramo se extiende desde Las Tunas hasta el cruce con la ruta 20 a la altura del acceso de Villaguay. En este sector, actualmente se realizan tareas de demarcación y señalamiento vertical, así como obras de seguridad tales como colocación de barandas de hormigón y flexibles, pasarela peatonal y refugios para pasajeros, atento a la próxima finalización del tramo.

Cabe recordar que desde el jueves 14 de agosto está habilitado al tránsito un sector de 11 kilómetros comprendido entre los puentes ubicados sobre el río Gualeguay y el acceso a Villaguay.

Autovía 18

Recomendaciones para circular

Desde Vialidad Nacional recuerdan a la población que en estos momentos continúan los desvíos en los accesos a Seguí (Km 31,200 y 33,600) y Viale (km 51,900, 52,800, 53,100 y 54,500), así como en la intersección con la ruta 32. Por este motivo, se recomienda a los usuarios tomar las prevenciones correspondientes, circular con precaución respetando las velocidades máximas recomendadas y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad.