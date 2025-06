Dalia Gutmann llega a Paraná con su nuevo show: "Experiencia Gutmann"

Dalia Gutmann presenta "Experiencia Gutmann", un espectáculo de stand up donde el público se convierte en cómplice de sus confesiones más delirantes

Con su estilo desbordante de humor e ironía, Dalia Gutmann presenta Experiencia Gutmann, un espectáculo de stand up donde el público se convierte en cómplice de sus confesiones más delirantes. La cita es el viernes 27 de junio a las 21 horas en la Escuela de Música de Paraná (Italia 61). Las entradas ya están disponibles a través de Plateavip.com.ar .

Dalia Gutmann.jpg

Experiencia Gutmann

En este nuevo show, la comediante nos invita a recorrer las peripecias de una ex adolescente de los 90 que hoy transita la vida como una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil (aunque ya no se use), y que lidia con su impuntualidad, terquedad, cambios de ánimo y contradicciones con un solo objetivo: hacer reír.