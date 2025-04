Cuenta regresiva: últimas entradas para el Festival Tribus 15 Aniversario

Tribus anunció su Line Up de su "Festival 15° aniversario". Están a la venta las últimas entradas para el Festival que tendrá lugar en la Estación Belgrano el viernes 2 y sábado 3 de mayo desde las 15 . El evento, un auténtico furor de ventas, congregará a bandas nacionales y locales de diversos géneros, en ambos casos, íntimamente ligados a la historia y el crecimiento de Tribus Club de Arte, habiéndose presentado en numerosas ocasiones en su escenario.

Un evento de estas características genera un impacto económico, gastronómico, hotelero y turístico de jerarquía para toda la ciudad. Por lo cual, este tipo de eventos, precisa y no sería posible, sin el apoyo de entidades e instituciones como el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe y Lotería de Santa Fe.

FestivalTribusFeedSinLogos.jpg

Un line up de lujo

El viernes 2 de mayo pisarán el emblemático escenario de la Estación Belgrano Catupecu Machu, Cruzando el Charco, El Zar, Cielo Razzo, Koino Yokan, Abril & An, Rayos Láser, Los Gastro y Gajes del Oficio.

En tanto que el sábado 3 de mayo será el turno de Conociendo Rusia, El Plan de la Mariposa, Indios, Eruca Sativa, Lisandro Aristimuño, Manu Martínez, 1915, Experimento Negro y Cada Cual.

Tribus.jpg

Escenarios Santa Fe Pilsen y Club Silent

A un line up de primer nivel, se suma el Escenario Santa Fe Pilsen, que congregará a los mejores artistas santafesinos. El viernes 2 de mayo se presentarán Ya Rompimos el Silencio, No Name, Tina Rouge, Gitanos de la Acera, Maca Revolt, Los Herederos del Blues, Los Peatones y Cardigan. En tanto que el sábado 3 tocarán Buzzi, Elian Altovuelo, Mixtura, Tomajök, Gonzalo Villarino, Mujeres del Blues, Sueño Profundo y Lillos de Mapa.

En tanto que el Club Silent presenta una experiencia inmersiva y musical única. A través de un sistema de auriculares inalámbricos de alta definición sonora que reciben hasta tres señales distintas, los oyentes podrán elegir qué música quieren escuchar. Cada canal se identifica en el auricular con tres colores (azul, rojo y verde) y representará un género diferente que esté tocando cada DJ.

ErucaStorie.jpg

ElPlanStorie.jpg

ElZarStorie.jpg

Tribus, 15 años junto a la cultura local y nacional

Tribus Club de Arte, multiespacio producto de años de trabajo en conjunto de Tribus y Go Producciones festeja sus 15 años de vida con un festival en la Estación Belgrano. Consolidado como un referente de la producción y realización de shows en la ciudad de Santa Fe y en toda la región, Tribus es el escenario ideal para el desarrollo de los artistas locales y la presentación de referentes nacionales e internacionales, tanto en ascenso como ya consagrados. Tribus Club de Arte funciona en el corazón del polo cultural-gastronómico de barrio Candioti, y ofrece a los asistentes la posibilidad de disfrutar de espectáculos musicales, teatrales e institucionales en diferentes formatos: café concert, sala de teatro, concierto / recital. La sala cuenta con una mayor capacidad, que varía de 300 a 1.000 personas, de acuerdo al formato del show.

Además, posee más comodidades para el público y los artistas con una oferta gastronómica variada y un servicio de primera calidad.

Su variedad de propuestas y amplia aceptación por parte de los públicos locales y regionales, dan cuenta de un espacio consolidado que no para de crecer. Factores como el comportamiento del público, el crecimiento de una escena y el afianzamiento de Santa Fe como mercado/plaza de interés para los artistas, fueron los motores para el desarrollo del lugar que le faltaba a la ciudad: articulador de los diferentes actores de la escena y apostando fuertemente a las iniciativas locales. Un multiespacio con diferentes funcionalidades, que apunta a todo público, programando actividades y eventos infantiles, pasando por recitales de rock, trap, hip-hop, pop, cumbia, folklore, tango, jazz, hasta obras de teatro y stand up. Al mismo tiempo, su alcance y presencia en redes sociales, son únicas para un multiespacio de estas características, sobrepasando los 90 mil seguidores en Instagram.

ConociendoStorie.jpg

CatupecuStorie.jpg

CruzandoStorie.jpg

Venta de entradas

La compra de las entradas para el Festival (tanto en la modalidad abono como día individual) se realiza a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos) y en la boletería de Tribus Club de Arte (miércoles a domingo de 18 a 00 hs)

Quienes ya adquirieron su ticket, pueden realizar un upgrade y sumarse al Sector VIP Santa Fe Pilsen, con beneficios exclusivos como un espacio diferencial, servicios únicos y regalos.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 miércoles a domingos de 18 a 00

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187