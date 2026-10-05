El cine entrerriano continúa en la cartelera del Cineclub Noble.

El cine entrerriano proyectará El Amarillo, de Sergio Mazza, y el cortometraje Amaina, de Eduardo Crespo. La función será con entrada gratuita.

El cine entrerriano tendrá una nueva función este martes 6 de octubre en el Cineclub Noble, con la proyección de dos obras que forman parte del ciclo Germen de miradas, una propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).

La función comenzará a las 20 en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861, de Paraná, con acceso libre y gratuito. El ciclo es impulsado por el Iaaer con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El Amarillo, una mirada sobre el paisaje entrerriano

La programación comenzará con El Amarillo, largometraje dramático de 87 minutos escrito y dirigido por el cineasta argentino Sergio Mazza. Estrenada originalmente en 2006, la película es considerada una obra pionera del cine entrerriano contemporáneo.

La historia transcurre en una pulpería y prostíbulo rural llamado El Amarillo. Allí se produce el encuentro entre Amanda, interpretada por Gabriela Moyano, y un forastero proveniente de Buenos Aires que llega al pueblo en busca de un encuentro consigo mismo.

La película se caracteriza por su representación del paisaje rural entrerriano, la atmósfera de los pueblos y el ritmo pausado asociado a la siesta y a la vida cotidiana de la provincia.

Amaina y un dilema familiar en el campo

También se proyectará Amaina, cortometraje dramático dirigido por el cineasta entrerriano Eduardo Crespo y estrenado en 2010. La obra tiene una duración aproximada de 18 minutos y aborda un conflicto familiar atravesado por las dificultades de la vida rural.

La historia se desarrolla durante un período de lluvias intensas. Dos hermanos deben decidir entre permanecer junto a su madre moribunda o salir al campo para intentar salvar una cosecha que, por el exceso de agua, corre riesgo de perderse.

El dilema pone en tensión los vínculos familiares y la necesidad de preservar el sustento de la familia en un contexto marcado por las condiciones de la actividad agrícola.

Una propuesta dedicada al cine entrerriano

Con esta nueva función, el Cineclub Noble continúa con el ciclo Germen de miradas, dedicado a recuperar y difundir producciones vinculadas con el cine entrerriano.

Desde la organización anticiparon que próximamente se anunciará una nueva programación para dar continuidad a las funciones del Cineclub Noble.